Via libera dal governo USA alla fusione da 8 miliardi tra Skydance (con RedBird) e Paramount 

La Commissione federale delle comunicazioni degli Stati Uniti (FCC) ha approvato la fusione tra Paramount Global e Skydance Media, aprendo la strada a una vendita da 8,4 miliardi di dollari di alcuni dei nomi più importanti dell’intrattenimento, tra cui la rete televisiva generalista CBS, la casa cinematografica Paramount Pictures e il canale via cavo Nickelodeon.

La FCC ha acconsentito al trasferimento delle licenze di trasmissione di 28 stazioni televisive CBS di proprietà diretta ai nuovi proprietari, dopo che Paramount ha pagato 16 milioni di dollari per chiudere una causa intentata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito a un’intervista di “60 Minutes” con l’ex vicepresidente Kamala Harris, andata in onda a ottobre. Il presidente della FCC, Brendan Carr, ha dichiarato che la revisione dell’agenzia sulla fusione proposta non è collegata alla causa civile.

L’approvazione è arrivata dopo che Skydance e il suo partner finanziario, RedBird Capital, hanno assicurato alla FCC il loro impegno per un giornalismo imparziale che rappresenti punti di vista diversi. Skydance ha annunciato che nominerà un garante per valutare le segnalazioni di parzialità editoriale o altre preoccupazioni relative a CBS, nel tentativo di promuovere trasparenza e responsabilità. Skydance ha anche affermato che investirà 1,5 miliardi di dollari in Paramount, rafforzando tutte le aree operative, compresi i notiziari locali.

Paramount, inoltre, ha eliminato le sue iniziative in materia di diversità, equità e inclusione, per allinearsi alla visione dell’amministrazione Trump secondo cui tali politiche di azione positiva sarebbero discriminatorie. Skydance ha dichiarato alla FCC che non introdurrà alcuna politica di questo tipo nella nuova Paramount.

Carr ha dichiarato di accogliere con favore «l’impegno di Skydance ad apportare cambiamenti significativi all’ex gloriosa rete CBS. In particolare, Skydance ha fornito impegni scritti per garantire che i contenuti della nuova azienda riflettano una varietà di punti di vista politici e ideologici». Carr ha inoltre salutato quella che ha definito una vittoria per «gli sforzi della FCC volti a eliminare le forme più insidiose di discriminazione DEI (Diversità, Equità, Inclusione)».

La FCC ha votato 2 a 1 per approvare la transazione, che ha richiesto oltre 250 giorni per essere esaminata — più del termine di 180 giorni che la commissione si è prefissata per completare revisioni di questo tipo.

David Ellison, amministratore delegato di Skydance e figlio del cofondatore di Oracle Larry Ellison, è destinato a diventare presidente e CEO della nuova Paramount. Jeff Shell, ex CEO di NBCUniversal di Comcast, sarà il nuovo presidente. La transazione segna la fine di un’epoca per la famiglia Redstone. Il capostipite, il defunto Sumner Redstone, trasformò la catena familiare di drive-in cinematografici in un impero mediatico che un tempo comprendeva televisione generalista e via cavo, cinema, radio e editoria.

Shari Redstone è stata presidente di Paramount a partire dal 2019, quando ha riunificato due società mediatiche controllate dalla famiglia, Viacom e CBS, che erano state separate per oltre dodici anni. All’epoca, sperava di posizionare meglio la compagnia per competere con i giganti dell’intrattenimento globale. Da allora, Paramount ha perso miliardi di dollari in valore di mercato, faticando a orientarsi in un settore sconvolto dalla rivoluzione dello streaming video.