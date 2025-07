L’Inter e il Villarreal hanno trovato un accordo per il trasferimento di Tajon Buchanan. Il laterale canadese tornerà a giocare in Spagna, dopo la parentesi in prestito della scorsa stagione. L’operazione si è chiusa per un ritorno a titolo definitivo e il calciatore lascerà quindi i nerazzurri dopo essere arrivato a gennaio 2024.

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, l’Inter – che aveva speso oltre 7,3 milioni di euro per l’acquisto del giocatore – incasserà 9 milioni di euro circa dalla cessione (con 20% sulla futura rivendita). Ma come impatterà questa operazione sui conti dei nerazzurri? A quanto ammonterà la plusvalenza?

Inter plusvalenza Buchanan – L’effetto della cessione sui conti

Partendo dai dati di bilancio ufficiali, il valore netto di Buchanan era pari a poco più di 6,5 milioni di euro al 30 giugno 2024. Dopo un’ulteriore stagione sotto contratto con l’Inter, il residuo è sceso a 4,9 milioni di euro circa. Considerando i 9 milioni incassati, la plusvalenza sui conti 2025/26 ammonterà a 4,1 milioni di euro.

Per valutare l’effetto complessivo sul bilancio 2025/26, dobbiamo aggiungere anche il risparmio sulla quota ammortamento del calciatore e sullo stipendio – per un totale di circa 3 milioni di euro – e sottrarre quanto incassato dall’Inter nel 2024/25 per il prestito al Villarreal (1 milione di euro). Complessivamente, parliamo di un effetto positivo pari a 6,1 milioni di euro.