Dal Ferraris al Picco, in Liguria vietate sciarpe o maglie delle squadre ai giornalisti allo stadio

L’Ordine Ligure dei Giornalisti, l’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ussi Liguria hanno firmato un accordo con le società professionistiche di calcio liguri – Genoa in Serie A, Sampdoria, Spezia e Virtus Entella in B – che riguarda l’accesso dei giornalisti negli stadi, la concessione degli accrediti stampa e l’accesso alle tribune stampa in occasione delle partite ufficiali.

«Si tratta di un’intesa davvero importante che tutela tutta la categoria e in particolare chi fa informazione in ambito sportivo. Nell’accordo si fa anche riferimento a un comportamento consono e adeguato che i giornalisti devono tenere nelle tribune stampa – hanno dichiarato Tommaso Fregatti (presidente Odg Liguria), Matteo Dell’Antico (segretario Assostampa Ligure) e Antonio Zagarese (commissario Ussi Liguria) –. Ringraziamo Entella, Genoa, Sampdoria e Spezia per la collaborazione e disponibilità che hanno sempre dimostrato».

Di seguito i punti presenti nell’accordo:

Possono essere accreditati esclusivamente su richiesta del direttore responsabile della testata:

gli iscritti all’Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti in regola con il pagamento delle quote annuali e in servizio presso testate regolarmente registrate in tribunale

i tecnici che svolgono attività di ripresa nel rispetto delle limitazioni del Regolamento per l’esercizio del Diritto di Cronaca Audiovisiva

È consentito l’accesso anche:

giornalisti qualificati in base alla legge n. 69 del 3 febbraio 1963, che siano in possesso della “Tessera – Stampa” rilasciata dal CONI

fotografi autorizzati e accreditati dalla Lega Calcio come da regolamento

Solo in via eccezionale potrà essere richiesto l’accredito per aspiranti giornalisti, per i quali il direttore responsabile della testata regolarmente registrata dovrà allegare alla richiesta la formale attestazione comprovante l’attività propedeutica a divenire pubblicista, in cui venga attestato l’inizio di tale attività, e una formale dichiarazione nella quale si attesta che la testata ha alle proprie dipendenze almeno un giornalista regolarmente assunto.

Si ricorda che l’accesso al terreno di gioco è consentito ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione che siano stati autorizzati dalla Lega Calcio e agli iscritti all’Albo dei giornalisti (professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti) in regola con il pagamento delle quote annuali e in servizio presso testate regolarmente registrate in tribunale.

Nella nuova intesa, si invitano le società calcistiche ai sensi dell’articolo 4 del nuovo codice deontologico (decoro e dignità professionale) a segnalare al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria i giornalisti accreditati che in tribuna stampa tengono comportamenti non consoni come ad esempio l’indossare sciarpe o maglie delle squadre di calcio.

L’accredito rilasciato dalla società organizzatrice dell’evento sportivo é valido per il solo ed unico settore di Tribuna Stampa. I percorsi e gli accessi al settore dedicato e nel post gara alla Sala Stampa devono essere tassativamente rispettati senza sconfinamenti in altri settori della tribuna. Infine si raccomanda di estendere le linee guida anche agli allenamenti settimanali e alle conferenze stampa presso i centri sportivi.