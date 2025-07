Inchiesta urbanistica a Milano, al via gli interrogatori per gli indagati

L’inchiesta sull’urbanistica a Milano vive oggi uno snodo centrale. Sono infatti iniziati gli interrogatori di diversi degli indagati, a partire da Giuseppe Marinoni, ex presidente della Commissione paesaggio che per primo si è seduto davanti al gip Mattia Fiorentini per difendersi dalle accuse di corruzione, falso e induzione indebita e dalla richiesta dei pm di carcere nella maxi inchiesta sul presunto “sistema deviato” nella gestione urbanistica.

Marinoni, difeso dall’avvocato Eugenio Bono, è ritenuto dagli inquirenti figura centrale perché sarebbe stato un “procacciatore d’affari” nei vari progetti immobiliari. E ha guidato la Commissione addetta ai pareri, “organismo al centro”, per i pm, del “sistema di speculazione selvaggia sorretto” da una “lettura manipolata delle regole”, da “conflitti di interessi” e “falsi”. Oltre che da presunte tangenti “mascherate” con consulenze.

Marinoni ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio davanti al Gip. “Non c’è alcun episodio corruttivo, né nessun sistema per come è delineato dalla Procura”, ha spiegato l’avvocato Bono, chiarendo che la difesa ha depositato al giudice una breve memoria difensiva solo sulle esigenze cautelari e che Marinoni si difenderà “nel dibattimento”. Per lui i pm chiedono il carcere.

Per le 11.45 è fissato l’interrogatorio di Giancarlo Tancredi, ormai ex assessore alla Rigenerazione urbana, indagato anche lui per concorso in corruzione, falso e induzione indebita e per il quale i pm chiedono i domiciliari. Per le 12.45 quello di Federico Pella, ormai ex manager di J+S, accusato di corruzione (chiesto il carcere). Di corruzione e induzione indebita (richiesta di domiciliari) deve rispondere Manfredi Catella, Ceo di Coima, il cui interrogatorio è previsto alle 14. Mentre quello dell’altro imprenditore Andrea Bezziccheri di Bluestone (chiesto il carcere), anche lui indagato per corruzione, è in programma per le 15. E l’interrogatorio di Alessandro Scandurra – ex numero due della Commissione paesaggio accusato di corruzione e falso – sarà l’ultimo.

Gli orari potranno slittare se tutti parleranno e si difenderanno e si andrà avanti per tutto il giorno. Non ci sono termini per il deposito del provvedimento del giudice, che dovrà decidere se accogliere o rimodulare le misure richieste tenendo conto dell’eventuale pericolo di reiterazione del reato. La decisione non arriverà prima della prossima settimana.