Europei femminili, oltre 4 milioni in tv per Inghilterra-Italia: seconda gara più vista di sempre

Il sogno dell’Italia femminile di agguantare la finale degli Europei si infrange contro l’Inghilterra, capace di rimontare il gol di Barbara Bonansea prima in pieno recupero e poi negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare.

Il bilancio sul cammino delle Azzurre di Andrea Soncin, però, è estremamente positivo grazie a una serie di partite disputate con la giusta grinta sottolineando il grande lavoro fatto dal calcio femminile italiano, partito in netto ritardo rispetto alle concorrenti europee, ma che sta pian piano dimostrando di potersela giocare alla pari con tutte le altre selezioni.

Un lavoro, che continuerà anche nei prossimi anni ovviamente visto che c’è da garantire il giusto ricambio alle calciatrici più esperte come la stessa Bonansea e alla bomber Cristiana Girelli, che è stato premiato anche in televisione, come evidenziato i dati Rai per la partita di ieri sera con l’Inghilterra.

Infatti, Italia-Inghilterra è stata vista in diretta su Rai 1, con la televisione di Stato che ha mandato in onda tutte le partite delle Azzurre nella competizione, da un totale di 4.077.000 spettatori con uno share pari al 27,4%. Numeri importanti che mettono sullo stesso piano la semifinale degli Europei femminili alla finalissima del Mondiale per Club giocata meno di due settimane fa.

Allora, Chelsea-PSG raccolse su Canale 5 (Mediaset trasmetteva la migliore partita in chiaro della giornata, mentre tutte le partite del torneo FIFA era un’esclusiva mondiale di DAZN), 4.087.000 spettatori e uno share del 26.71%. Un pubblico leggermente superiore rispetto a Italia-Inghilterra, ma con una percentuale di share più bassa.

Tornando al calcio femminile e all’Italia, la partita più vista in televisione fino a questo momento è stato il quarto di finale contro l’Olanda nei Mondiali 2019. Quella sfida, che vide la vittoria delle olandesi, raccolse davanti allo schermo 5.223.000 persone con uno share del 37.9% nel primo pomeriggio di sabato 29 giugno. Infine, va sottolineato come quel secondo tempo gli ascolti schizzarono verso l’alto toccando il 40.3% di share con 5.360.000 spettatori. Ma al secondo posto, c’è proprio Italia-Inghilterra di martedì sera.