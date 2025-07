Ufficiale, Ferguson alla Roma: l'impatto a bilancio dell'attaccante irlandese

«L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Evan Ferguson dal Brighton & Hove Albion. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto», con queste parole la società giallorossa ha ufficializzato l’operazione che porta l’attaccante classe 2004 alla corte di Gian Piero Gasperini.

Ferguson è il primo calciatore irlandese nella storia della Roma. Cresciuto nel Bohemian, nel 2021 è stato ceduto in Premier League al Brighton. Nel gennaio 2025 è passato in prestito al West Ham. Con la nazionale maggiore dell’Irlanda ha debuttato nel novembre 2022 e ha segnato finora quattro gol in 18 presenze. Tra club e nazionale, ha collezionato complessivamente 103 presenze e 21 reti. Ma quale è l’impatto dell’operazione sui conti del club giallorosso?

Ferguson stipendio Roma – L’impatto dell’operazione sul bilancio 2025/26 dei giallorossi

Come sottolineato dal comunicato della Roma, l’operazione con il Brighton è stata finalizzato in prestito annuale con diritto di riscatto in favore dei giallorossi. Secondo quanto riportato dalla stampa specialistica italiana, si tratta di un prestito oneroso di circa 2 milioni di euro con un diritto fissato a 38 milioni, per un’operazione complessiva che potrebbe costare quindi sui 40 milioni.

Inoltre, il club giallorosso si farà carico dell’intero stipendio di Ferguson, che ha con il Brighton un contratto fino al 2029, pari a 1,8 milioni di euro che al lordo equivale a 3,33 milioni. A questo vanno sommati i 2 milioni di prestito oneroso. Quindi l’operazione che ha portato Ferguson alla Roma, poi si vedrà se durerà più di una stagione, impatterà sul bilancio 2025/26 giallorosso per 5,3 milioni di euro.