Roma, El Aynaoui è il primo acquisto: l'impatto dell'operazione sul bilancio giallorosso

La Roma è pronta a ufficializzare il suo primo acquisto nella finestra estiva di calciomercato che si è aperta il 1° luglio. Nel frattempo la preparazione della squadra di Gian Piero Gasperini, che ieri ha espresso un certo grado di preoccupazione per il momento di stallo sul fronte nuovi acquisti, con Dybala e compagni che hanno vinto per 14-0 la prima amichevole in questa pre stagione contro il Trastevere.

Tornando al mercato, nella serata di ieri è sbarcato nella Capitale il centrocampista franco-marocchino classe 2001 Neil El Aynaoui che oggi sosterrà le visite mediche prima della firma del contratto e poi si metterà a disposizione di Gasperini. El Aynaoui è reduce da una ottima stagione in Ligue 1 con la maglia del Lens, con cui ha giocato un totale di 26 presenze, pagando a inizio stagioni i postumi di un infortunio al ginocchio, mettendo a segno otto reti e fornendo ai compagni un assist. Numeri di tutto rispetto per un centrocampista centrale. Ma quanto impatterà l’operazione El Aynaoui sul bilancio della Roma?

Stipendio El Aynaoui Roma – L’impatto del centrocampista franco-algerino sul bilancio giallorosso

Roma e Lens si sono accordati per un trasferimento a titolo definitivo per il quale i giallorossi hanno riconosciuto alla società francese, secondo la stampa italiana specializzata, un cifra complessiva di 25 milioni di euro, di cui 22 milioni di base fissa. Accordo, invece, con il calciatore per un contratto di cinque anni, fino al 2030, per 1,5 milioni netti a stagione.

L’operazione El Aynaoui per la Roma, considerando l’ammortamento del cartellino acquisito dal Lens, quindi impatterà sul bilancio della stagione 2025/26 per un totale di 4,4 milioni di euro, considerando i 22 milioni di base fissa. A questi va aggiunto lo stipendio lordo che il club giallorosso garantirà al franco-marocchino pari a 2,78 milioni.

In totale, quindi, El Aynaoui avrà un peso nel prossimo bilancio che si chiuderà al 30 giugno 2026 per un totale di 7,18 milioni di euro che si ripeteranno per tutti i cinque anni di contratto, a meno di rinnovi di contratto e di aumenti di stipendio che andranno a impattare, logicamente, sui bilanci futuri.