Dove vedere Lecce Natz tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Lecce Natz tv streaming, una delle prime amichevoli dei granata in vista dell’inizio della stagione 2025/26.

La formazione di Eusebio Di Francesco, scelto da Saverio Sticchi Damiani al posto di Marco Giampaolo per la panchina del Lecce, affronterà la formazione altoatesina che milita nella Promozione, seconda categoria dilettantistica dell’Alto Adige.

Dove vedere Lecce Natz tv streaming – Quando si gioca e le probabili formazioni

Lecce-Natz si giocherà presso il Centro Sportivo Laugen di Naz-Sciaves, con il calcio di inizio fissato per le ore 18.30 di mercoledì 22 luglio 2025.

La sfida, salvo diverse comunicazioni da parte della società pugliese, non sarà visibile in alcun modo, né in televisione che in streaming. Inizia quindi la preparazione per il Lecce, che farà il proprio esordio ufficiale nella stagione 2025/26 nel primo turno di Coppa Italia contro la Juve Stabia.

Ecco di seguito la probabile formazione che potrebbe scegliere Di Francesco per la sfida contro gli altoatesini: