Inter, Calhanoglu chiude il caso: «Resto in nerazzurro. Tutto chiarito con Lautaro»

“Resto all’Inter. Se parlerò con Lautaro? È tutto apposto, abbiamo già parlato e non c’è problema.” Il centrocampista centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu chiuse così il caso legato al suo possibile addio, all’arrivo ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione verso la prossima stagione.

“Il polpaccio è a posto, le vacanze non sono state facili perché ci sono tante speculazioni ma sono sempre stato in contatto con la società. Sono tornato nelle migliori condizioni e sono contento di essere tornato, voglio cominciare a lavorare”, ha aggiunto.

“Mercato? Ci sono voci e speculazioni come ogni anno, questa volta un po’ di più. Stavolta non ho detto niente perché parlare sempre non credo sia giusto. Sono contento di restare, sono un giocatore dell’Inter e ho detto sempre di voler continuare qui. Rinnovo? Speriamo, vediamo cosa succederà. Il mio obiettivo è essere lì e vincere trofei. Lautaro? Abbiamo parlato, siamo professionisti e maturati. È tutto chiarito e non c’è problema. Quando tornerà il capitano lo abbracciamo e basta perché adesso è in vacanza. Eravamo pieni nella testa, ora siamo più rilassati”, ha concluso.