Gli Squinzi incassano da Mapei: dividendi per 10 milioni nel 2024

Gli eredi di Giorgio Squinzi incassano dal business di Mapei anche nel 2024. Come emerge dai documenti consultati da Calcio e Finanza, infatti, i tre eredi designati dello storico fondatore dell’azienda hanno infatti ricevuto un dividendo nel corso dell’anno dalla società che controlla anche il Sassuolo, appena tornato in Serie A.

Dopo la scomparsa di Giorgio Squinzi e della consorte nel 2019, la proprietà di Mapei è infatti passata nelle mani di tre eredi: i figli Marco e Veronica Squinzi e la nipote Simona Giorgetta, che controllano la società tramite la holding Emme Esse Vi, di cui ciascuno ha circa il 33% delle azioni.

Nel bilancio abbreviato chiuso al 31 dicembre 2024, consultato da Calcio e Finanza, la Emme Esse Vi ha registrato un utile di 9,9 milioni di euro, in crescita rispetto ai 7,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023. L’unica partecipazione della società è quella, pari al 100,00%, nel capitale sociale della società controllata Mapei S.p.A., che ha un valore di carico pari a 80 milioni (risultante dal conferimento della partecipazione effettuato in sede di costituzione della società, 52,6 milioni, incrementato dell’aumento del capitale sociale di 27,5 milioni nel 2016).

La partecipazione in Mapei è anche l’unica a generare ricavi per la società. In particolare, infatti, nel corso del 2024 la Emme Esse Vi ha registrato proventi da partecipazioni pari a complessivi 10 milioni di euro, derivanti appunto dal dividendo deliberato il 26 novembre 2024 da Mapei e non liquidato alla data di chiusura dell’esercizio, in crescita rispetto agli 8 milioni dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Da qui, così, si arriva all’utile pari a 9,9 milioni rispetto all’utile di 7,9 milioni nell’esercizio 2023.

A livello di patrimonio netto, al 31 dicembre 2024 il valore è arrivato a toccare quota 90,3 milioni, rispetto agli 88,3 milioni al 31 dicembre 2023, dopo che gli azionisti si sono staccati un dividendo pari a 8 milioni di euro (ovverosia la cifra complessiva di dividendi ricevuti da Mapei nel corso del 2023).