Atalanta, Lookman in uscita: dalla trattativa con l'Inter alla percentuale in favore del Lipsia

L’estate 2025, dopo anni di indiscrezioni, sembra essere quella giusta per l’addio di Ademola Lookman dall’Atalanta. Il cambio di allenatore con Gian Piero Gasperini, con cui ha avuto diversi contrasti ma sempre rimarginati inseguito, e l’approdo di Ivan Juric, non sembra aver cambiato la volontà dell’anglo-nigeriano classe 1997 di provare una nuova esperienza nella sua carriera da calciatore.

Un nuovo capitolo che però potrebbe portare Lookman non lontano da Bergamo. Esattamente a Milano, sponda Inter, che ha messo al primo posto l’esterno d’attacco nella lista dei preferiti per rinforzare l’attacco a disposizione di Cristian Chivu, che ha già visto l’acquisto dal Parma di Ange-Yoan Bonny.

Lookman trattativa Inter Atalanta – Il peso dell’attaccante a bilancio e la percentuale in favore del Lipsia

In attesa della definizione dei dettagli economici fra Atalanta e Inter, mentre lato calciatore sembra tutto pronto per il contratto con il club nerazzurro, è bene ricordare come il club nerazzurro, in caso di cessione di Lookman, dovrà riconoscere una percentuale sulla rivendita al Lipsia, club tedesco da cui è approdato a Bergamo nel 2022.

Nel bilancio dell’Atalanta al 30 giugno 2023 è stata ufficializzata la cifra necessaria ai bergamaschi nell’agosto 2022 per acquistarlo dal Lipsia. Nel dettaglio, Lookman ha avuto un costo originale di 9,35 milioni di euro, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026 (poi rinnovato fino al 2027) da 1,8 milioni di euro netti (pari a 2,36 milioni lordi grazie all’impatto del Decreto Crescita).

Dopo ammortamenti per 2,17 milioni nel 2022/23, nel 2023/24 sono scattati bonus per 1,53 milioni, portando il costo storico a quota 10,8 milioni, mentre il valore netto al 30 giugno era sceso a 6,5 milioni dopo ammortamenti per 2,2 milioni. Considerando i dati al termine della stagione 2024/25, dopo ammortamenti per 2,17 milioni di euro, al 30 giugno 2025, il valore del cartellino del giocatore dovrebbe essere sceso quindi a 4,35 milioni di euro. In caso di cessione, tuttavia, per il Lipsia è previsto un incasso pari al 10% nel caso di plusvalenza fino a 20 milioni, percentuale che sale al 15% in caso di plusvalenza oltre i 20 milioni.

Quindi, in caso di una cessione a titolo definitivo per una cifra di 40 milioni di euro, cifra che secondo le indiscrezioni è stata presentata come prima offerta dell’Inter e che è stata rifiutata dall’Atalanta, il club bergamasco registrerebbe una plusvalenza pari a 35,7 milioni, di cui 7,2 milioni verrebbero girati al Lipsia, con un incasso netto quindi per i bergamaschi di 28,5 milioni.

Se invece la cessione avvenisse per un valore di 50 milioni, cifra che sarebbe stata richiesta dai bergamaschi all’Inter, l’Atalanta registrerebbe una plusvalenza di 45,7 milioni, di cui 9,2 milioni da girare al Lipsia, con un incasso netto quindi per i bergamaschi di 36,5 milioni.