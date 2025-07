Juve, il mercato in mano a Modesto: per il ruolo di Ds in pole c'è Rui Braz

Questo mercato estivo in casa Juventus sarà gestito in prima persona dalla coppia composta da Damien Comolli e dal neo direttore tecnico François Modesto, che sarà in prima linea in ogni trattativa in attesa della nomina di un direttore sportivo.

Ruolo che però, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, rimarrà vacante fino a settembre. Infatti, secondo quanto trapela, il club bianconero è pronto a ingaggiare un dirigente che è però attualmente sotto contratto con un altro club e che si libererà al termine della finestra di trasferimenti. Il profilo combacia perfettamente con quello di Rui Pedro Braz.

Chi è Rui Braz – Il nome nuovo per il ruolo di Ds della Juventus

Braz, 47 anni, portoghese, ha una formazione in Comunicazione Sociale, con un Master in Comunicazione e Leadership e un MBA in Management Sportivo. Ha iniziato come segretario tecnico nel Benfica Futsal, con cui ha vinto campionato, coppa e supercoppa, arrivando fino alla finale europea. Per oltre un decennio ha lavorato come commentatore in Portogallo, legandosi in particolare a Jorge Jesus, a cui ha anche dedicato un libro.

È arrivato al Benfica come successore di Tiago Pinto, oggi alla Roma, e ha svolto il ruolo di direttore sportivo per quattro anni. La sua uscita è già stata decisa e sarà effettiva entro ottobre, prima delle elezioni del club. Nonostante il cambio di presidenza, con Rui Costa al posto di Luis Filipe Vieira, Braz ha continuato a collaborare fino alla fine del suo ciclo, conquistando una Primeira Liga, una Taça de Portugal e qualificazioni costanti alla Champions League.

Un anno fa era stato valutato dal Newcastle per sostituire Dan Ashworth, arrivando anche a un colloquio, ma alla fine era rimasto al Benfica. Oggi il suo profilo sembra quello più vicino alla Juventus, anche se non è l’unico nome sul tavolo.

Tra gli altri candidati c’è Marco Ottolini, attuale Ds del Genoa, con un passato in bianconero fino al 2022, prima del suo arrivo nella dirigenza rossoblù grazie a 777 Partners. Ma, come detto, per la nomina del nuovo direttore sportivo bianconero bisognerà ancora aspettare.