Dopo aver ingaggiato Petar Sucic e Luis Henrique, l’Inter ufficializza anche il primo colpo in attacco. Dopo una trattativa durata qualche settimana, i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Parma per l’acquisto del cartellino di Ange-Yoan Bonny, comunicando il suo acquisto attraverso una nota nella mattinata odierna.

L’attaccante classe 2003 viene considerato dalla dirigenza nerazzurra il giusto tassello per l’attacco a disposizione di Cristian Chivu dopo gli addii di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Un mix di velocità e forza fisica che può integrarsi bene con tutti gli attaccanti già presenti in rosa: Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito che sembra essersi guadagnato la conferma all’Inter durante il Mondiale per Club.

Bonny stipendio Inter – Le cifre dell’affare

L’operazione Bonny fra Inter e Parma era stata impostata da diverse settimane, facendo pensare a un ingaggio del francese nella finestra aggiuntiva del calciomercato terminata a metà giugno. Ma serviva ancora un po’ di tempo per trovare la quadra economica fra le parti e ora Bonny è finalmente un nuovo giocatore nerazzurro, con tanto di annuncio ufficiale.

L’Inter ha investito per l’attaccante classe 2003 una cifra complessiva di 25 milioni di euro, che dovrebbero essere stati composti da una base di 23 milioni più 2 di bonus. Inoltre, secondo quanto riportano fonti di mercato, il Parma si è garantito una percentuale sulla rivendita che dovrebbe essere del 20%. Per Bonny, invece, un contratto di cinque anni con un ingaggio netto di 2 milioni di euro a salire.

Ma quanto peserà Bonny sul bilancio dell’Inter 2025/26? Considerando la parte fissa stabilita per il cartellino e la durata quinquennale del contratto, i nerazzurri dovranno sostenere un costo per l’ammortamento pari a 4,6 milioni. A questi si deve aggiungere anche l’ingaggio lordo che spetta al calciatore per la sua prima stagione in nerazzurro.

Come detto Bonny percepirà 2 milioni di euro che al lordo sono pari a 3,7 milioni. Quindi, in totale, l’impatto a bilancio del nuovo attaccante nerazzurro sarà corrispondente a 8,3 milioni di euro per la stagione 2025/26.