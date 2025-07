Arbitri, ufficiali le nomine: conferma Rocchi, novità Orsato per la Serie C 

Con un a nota ufficiale pubblicata nella serata di ieri, l’Associazione Italiana Arbitri ha deliberato le nomine dei componenti delle commissioni arbitrali in vista della prossima stagione. Alla CAN, che si occupa della Serie A e B, è stato confermato come responsabile designatore Gianluca Rocchi, che si appresta vivere la sua quinta stagione da designatore-capo.

Nel suo operato, Rocchi sarà coadiuvato dai componenti Ciampi, Di Liberatore, Gervasoni, Tommasi e Tonolini. La novità è rappresentata dalla CAN C, che sarà guidata da Daniele Orsato, (componenti: Carbone, Gava, Giallatini, Giannoccaro e Pizzi).

Nella CAN D esordirà invece Stefano Braschi, ex designatore della Serie A dal 2010 al 2014. «La trasparenza nelle decisioni è stato sempre uno degli obiettivi fermi e prioritari della nostra presidenza», aveva commentato il giorno prima a proposito delle nomine Antonio Zappi, presidente dell’AIA.