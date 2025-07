La Juventus ha annunciato il primo acquisto ufficiale del suo nuovo corso (l’attaccante Jonathan David), ma il lavoro di Damien Comolli è solo all’inizio. L’ex presidente del Tolosa si sta muovendo da solo per il momento, consultandosi con Giorgio Chiellini e con il tecnico Igor Tudor, però di fatto senza un direttore sportivo operativo.

Secondo quanto riporta Tuttosport, questo ruolo sarà coperto, ma potrebbe essere anticipato da un’altra ufficialità, quella per il nuovo direttore tecnico: una figura professionale che possa fungere da “trait d’union”, da connessione tra l’area dirigenziale e il gruppo squadra. «Avremo uno o due direttori che si occuperanno dell’aspetto dei trasferimenti, dunque di calciomercato con un occhio anche alle giovanili, poi avremo un altro direttore, un direttore tecnico, di cui abbiamo già discusso con la proprietà», aveva detto Comolli alla sua presentazione.

E ancora: «Si occuperà del lato performance, analitica, medica, allenatore, giocatori: ho chiaro in testa le persone per questi ruoli, magari mi chiederete dei nomi e non ve li darò. Ho chiaro il profilo di una persona in grado di ricoprire questo ruolo. Ho trascorso anni facendo questo ruolo contemporaneamente, vogliamo prenderci del tempo per queste due posizioni chiave, non avviene nell’arco di una nottata».

Era l’11 giugno e da allora la situazione non è cambiata. Ma chi sta cercando la Juventus? Per quanto riguarda il ruolo di dt, in particolare, si guarda a un profilo professionale con una certa esperienza nel campionato, un direttore dunque che sappia muoversi con agilità e disinvoltura nei territori nostrani. Non a caso tra i nomi che filtrano c’è anche quello di François Modesto, ex dirigente del Monza.

Altri nomi di cui si è parlato come profili papabili: Marco Ottolini, figura molto stimata, ma sotto contratto con il Genoa; Roberto Goretti, sempre sotto contratto, ma con la Fiorentina (con la quale ha rinnovato il contratto fino al 2027). L’obiettivo della società è avere a disposizione almeno uno dei due direttori in tempo per il raduno previsto per giovedì 24 luglio alla Continassa, quando inizierà la preparazione dei bianconeri vista della nuova stagione. Tra 20 giorni arriveranno le risposte.