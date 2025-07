La Bundesliga dice no all'allargamento a 20 squadre

La Deutsche Fußball Liga (DFL) non ha alcun piano per riportare la Bundesliga a 20 squadre nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Steffen Merkel durante un incontro con i media organizzato dalla lega calcistica a Francoforte sul Meno. «Non ci sono riflessioni in merito».

Quindi il massimo campionato tedesco, insieme alla Ligue 1 in Francia, rimangono i due campionati a 18 squadre nelle top cinque leghe europee, che contano anche Premier League, Liga e Serie A che però mantengono il forma a 20 squadre, nonostante in Italia ci sia da anni il dibattito sul diminuire il numero di formazioni. Ma una quadratura per l’accordo fra club non è mai stato trovato.

Tornando alla Bundesliga, l’Ad Merkel ha indicato due motivi per cui un’espansione della Bundesliga non è attualmente in discussione: innanzitutto, ciò è strettamente legato ai cicli contrattuali con i partner TV. La DFL ha assegnato i diritti televisivi solo lo scorso autunno per quattro stagioni, fino all’estate del 2029. Inoltre, si sottolinea come i calendari siano sempre più congestionati. «Dobbiamo essere realistici», ha avvertito Merkel. Inoltre, come sottolineato dall’amministratore delegato, vi sarebbero piuttosto «tendenze» opposte, con leghe da 20 squadre che stanno valutando una riduzione a 18 club. Come accaduto in Francia

La Ligue 1, infatti, è passata da 20 a 18 squadre a partire dalla stagione 2023/24, a causa della difficile situazione economica del calcio professionistico francese. La Bundesliga conta stabilmente 18 squadre dal 1965. Le prime due stagioni, 1963/64 e 1964/65, si disputarono invece con 16 club.