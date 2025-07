Ufficiale, Silvio Baldini nuovo commissario tecnico dell'Italia Under 21

Silvio Baldini è il nuovo allenatore dell’Italia Under 21 andando a prendere il posto di Carmine Nunziata. A riportarlo è all’ANSA.

«L’azzurro – commenta l’allenatore reduce dalla promozione in Serie B con il Pescara dopo i playoff di C – rappresenta per me un grande orgoglio». Questo invece il commento del presidente della FIGC, Gabriele Gravina: «Abbiamo scelto un uomo di valore e di valori».

Baldini, 67 anni, vanta una lunga esperienza in panchina: partito dalla Seconda Categoria (Bagnone), è arrivato fino in Serie A, dove ha allenato Catania, Empoli, Lecce e Parma. Il suo esordio è previsto il 5 settembre, alla Spezia contro il Montenegro, nella prima gara del Girone E delle qualificazioni alla fase finale dell’Europeo 2027 in Albania.

Insieme a lui, nel ruolo di viceallenatore, torna nel Club Italia Andrea Barzagli, che nel biennio 2021-2023 aveva già lavorato da collaboratore tecnico delle Nazionali Giovanili, dall’Under 20 all’Under 15. Quanto alle altre rappresentative, l’Under 20 è stata riaffidata a Carmine Nunziata, che nell’ultimo bienno ha guidato l’Under 21 e che avrà come vice Matteo Brighi e Mirco Gasparetto.

Confermato alla guida dell’Under 19 Alberto Bollini, con Christian Maggio vice; Massimiliano Favo passa all’Under 18. Daniele Franceschini, dopo cinque stagioni in Under 18, passa all‘Under 17: nello staff Marco Scarpa (vice) e Francesco Antonioli, preparatore dei portieri.

Novità, invece, alla guida dell’Under 16: promosso Manuel Pasqual (vice Matteo Barella). In Under 15 confermato Enrico Battisti, al cui fianco ci sarà il supervisore Antonio Rocca. È stata costituita anche una Nazionale Under 14, dedicata ai calciatori classe 2012 tesserati per club professionistici, il cui supervisore sarà Luigi Milani. La selezione si svolgerà attraverso un raduno mensile presso i Centri federali territoriali.