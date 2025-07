Ufficiale, il Napoli accoglie Noa Lang. L’esterno arriva dal PSV e aggiunge un’alternativa di livello sulle corsie d’attacco a disposizione di Antonio Conte, che sta pianificando proprio in questi giorni la stagione 2025/26 che vedrà gli azzurri come campioni di Italia in carica.

L’accordo per il classe 1999 sarebbe stata trovata sulla base di 25 milioni di euro di parte fissa, a cui aggiungere ulteriori 3 milioni di euro di bonus. Inoltre, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe anche un 10% in favore del PSV in caso di futura vendita. Come impatterà dunque l’operazione sui conti del club partenopeo? Quanto costerà il calciatore al Napoli stagione per stagione?

Costo Lang Napoli – L’impatto dell’operazione sui conti

Partendo dalla quota ammortamento, se le indiscrezioni sulla durata quinquennale del contratto fossero confermate, il costo sarebbe pari a 10 milioni di euro. Va ricordato, infatti, che il Napoli ammortizza il costo dei cartellini a quote decrescenti e che nei contratti di cinque anni la prima quota corrisponde al 40% del costo storico.

A questa cifra si aggiunge poi lo stipendio del calciatore. Lang dovrebbe siglare un’intesa da 2,8 milioni di euro netti annui, corrispondenti a 5,18 milioni di euro lordi. Per la sua prima stagione in azzurro, il costo di Lang dovrebbe quindi essere pari a 15,18 milioni di euro in totale. Di seguito, il costo in previsione stagione per stagione: