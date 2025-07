Salernitana, il TAR del Lazio respinge il ricorso sui playout di Serie B

Il TAR del Lazio ha respinto, perché ritenuto inammissibile, il ricorso presentato dalla Salernitana, che chiedeva tra le altre cose l’annullamento della decisione della Lega Serie B con cui aveva disposto il rinvio a data da destinarsi dei playout della serie cadetta, contro il Frosinone. L’inammissibilità del ricorso, si spiega nella sentenza, deriva dal fatto che la società campana non ha completato i gradi di giudizio sportivi e si è rivolta invece alla giustizia amministrativa.

La decisione era arrivata in attesa del pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale sul Brescia, penalizzato e retrocesso, dopo la quale i playout si sono giocati fra Salernitana e Sampdoria, con quest’ultima che ha centrato la permanenza nella serie cadetta con una doppia vittoria condannando così i campani alla Serie C.

Un’altra sezione del TAR, la scorsa settimana aveva già bocciato un ricorso d’urgenza della Salernitana in merito allo svolgimento dei playout del campionato cadetto. Il club campano aveva chiesto l’ammissione ad un rito speciale ma il Tribunale amministrativo ha respinto la richiesta e disposto che la questione fosse discussa nel merito con rito ordinario, quello concluso con la sentenza odierna.

Al momento, quindi, la squadra del patron Danilo Iervolino resterà in Serie C. Il 1° agosto, peraltro, è prevista davanti alla Corte Federale d’Appello della FIGC l’udienza sul ricorso della Salernitana contro la sentenza del Tribunale Federale Nazionale. Il 19 giugno scorso, il TFN aveva respinto in maniera definitiva il ricorso contro la decisione dello scorso maggio di rinviare i playout di Serie B con il Frosinone.