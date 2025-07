Mondiale per Club: il trofeo rimane nello Studio Ovale. Al Chelsea una copia

Il trofeo del Mondiale per Club sollevato al cielo dal capitano del Chelsea Reece James, dopo aver battuto il PSG in finale domenica sera, era una replica e non quello “originale”. Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, la coppa originale sarebbe rimasta nello Studio Ovale della Casa Bianca dopo la presentazione del torneo avvenuta con Gianni Infantino al fianco di Donald Trump. La conferma di questa indiscrezione è arrivata dallo stesso presidente degli Stati Uniti.

Inoltre, Trump ha confermato come non è previsto nessuno scambio con il Chelsea e quindi l’originale rimarrà alla Casa Bianca. Il club londinese si può però consolare con gli oltre 100 milioni di euro derivanti dai premi FIFA per aver vinto la prima edizione della competizione.

A DAZN, detentore dei diritti globali della competizione, Trump ha raccontato nei dettagli il colloquio con la FIFA: «Ho chiesto: “Quando pensate di ritirare il trofeo?” e mi hanno risposto: “Non lo ritireremo mai. Puoi tenerlo per sempre nell’Ufficio Ovale. Ne stiamo facendo uno nuovo“. E infatti ne hanno fatto uno nuovo. È stato piuttosto emozionante, e ora si trova davvero nell’Ufficio Ovale».

Inoltre, durante l’intervista Trump ha anche suggerito in maniera scherzosa di poter emanare un ordine esecutivo per far sì che negli Stati Uniti il calcio venga ufficialmente chiamato “football”, e ha affermato che i leader di altri paesi hanno definito gli Stati Uniti “il paese più caldo del mondo”, riferendosi all’attività economica e alla posizione politica globale.

«È una questione di unità – ha dichiarato Trump parlando della decisione della FIFA di portare la Coppa del Mondo per Club e la Coppa del Mondo maschile negli Stati Uniti –. Si tratta di far incontrare tutti e creare molto amore tra i paesi. È probabilmente lo sport più internazionale del mondo, quindi può davvero unire il pianeta».