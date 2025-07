Troppe partite: l'Al Hilal di Inzaghi rinuncia alla Supercoppa saudita

Dopo aver fatto una ottima figura al Mondiale per Club, pareggiando con il Real Madrid ed eliminando il Manchester City agli ottavi di finale, Simone Inzaghi e il suo Al Hilal hanno deciso di rinunciare alla Supercoppa saudita in programma dal 19 al 23 agosto a Hong Kong.

La competizione si svolgerà in estremo oriente con la formula della Final Four, infatti l’Al Hilal si è classifica seconda in Saudi Pro League, dietro all’Al Ittihad di Benzema che ha anche vinto la coppa nazionale. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva Al Jazeera, la decisione del club saudita è stata ufficializzata attraverso una lettera inviata alla Federazione e firmata da tutti i calciatori.

La motivazione, a quanto filtra, è quella di evitare ancora un lungo viaggio per giocare ulteriori partite, infatti si parla di semifinale ed eventuale finale, dopo essere andati negli Stati Uniti per il Mondiale per Club e fra poche settimane inizierà la stagione 2025/26 con l’inizio della Saudi Pro League.

Insomma, una scelta conservativa e volta a permettere ai calciatori, fra cui c’è il nuovo acquisto Theo Hernandez che però non ha disputato il Mondiale per Club, in vista della nuova stagione. Questa scelta, oltre a impedire di vincere un trofeo, comporterà una multa da parte della Federcalcio saudita.