Ferraris, la sindaca Salis: «Stadio rimarrà pubblico. Genoa e Samp sono d'accordo»

La neo insediata sindaca Silvia Salis ha parlato ancora una volta pubblicamente dello stadio Luigi Ferraris, oggetto di discussione da parte dell’amministrazione pubblica precedente e dei club del capoluogo ligure, Genoa e Sampdoria.

La sindaca di Genova ha ribadito come lo stadio Ferraris rimarrà di proprietà pubblica, dopo che negli scorsi mesi sembrava tutto pronto per una cessione alla società bresciana CDS Holding con una quota che sarebbe andata, divisa in parti uguali, a Genoa e Sampdoria.

«Ci siamo incontrati con le società e abbiamo trovato un punto: la novità è che sono d’accordo sul fatto che lo stadio rimanga pubblico come abbiamo detto in campagna elettorale – ha raccontato Salis –. Vogliamo candidare Genova per gli Europei del 2032, vogliamo un progetto ambizioso con dei nomi internazionali. Vogliamo che lo stadio rimanga della città».

Un prospettiva che ha convito Genoa e Samp: «Abbiamo condiviso la nostra idea con i club e sono d’accordo. Quindi sono molto soddisfatta del fatto che ci rivedremo presto, con il cronoprogramma di tutto ciò che ci attende da qua a quella che speriamo sia la nostra presenza come sito degli europei. Il 18 luglio ci sarà l’incontro con la UEFA al quale parteciperanno anche le società e quindi confermiamo la volontà di Genova di candidarsi con uno stadio genovese dei genovesi».

«Lo stadio non cambierà mai nome, mai. Io non so chi l’abbia detto – ha concluso la sindaca –. Ho letto di questa polemica di cui sono totalmente estranea. So che era una possibilità che era comparsa in una proposta di accordo di un privato che voleva ricostruire lo stadio. Non è assolutamente in discussione veramente, mi ha molto stupito il fatto che abbia montato questa polemica. Tra l’altro è anche stupefacente fare polemiche su cose che non ho mai detto».