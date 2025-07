Dopo il Chelsea, anche l’Everton, da poco finito sotto il controllo della famiglia statunitense dei Friedkin che è proprietaria anche della Roma e del Cannes in Francia, è vicina a vendere la propria squadra femminile.

Secondo quanto riporta lo statunitense Bloomberg, i Friedkin sono in trattativa per la cessione di una quota di minoranza e stanno portando avanti dei colloqui che sono ancora però in una fase preliminare, anche se si registrano concreti passi in avanti, che però non garantiscono la chiusura positiva dell’affare.

Alcuni mesi fa, dopo il completamento dei lavori del nuovo stadio dei Toffies, che prenderà il nome di Hill Dickinson, il club di Liverpool ha ufficializzato come la formazione femminile avrebbe preso il posto di quella maschile andando a giocare a Goodison Park, che sarebbe stato così ristrutturato per adattarsi al meglio alla squadra femminile, che lo manterrà in vita ancora dopo 133 anni dalla sua inaugurazione.

Da sottolineare come il Chelsea, menzionato in precedenza, ha ceduto una quota di minoranza della propria squadra femminile al co-fondatore di Reddit, Alexis Ohanian, valutandola nel complessivo 240 milioni di sterline, al cambio attuale pari a 278,7 milioni di euro.

Tornando alla squadra femminile dell’Everton, quest’ultima al 30 giugno 2024 ha registrato ricavi pari a 3,7 milioni di euro, per una perdita complessiva di 648mila euro. Da parte sua il Chelsea Women ha avuto ricavi quasi quattro volte superiore, pari a 13,5 milioni. In virtù di queste cifre, l’incasso per i Friedkin sarà nettamente inferiore, considerando anche che l’incasso da parte del Chelsea è stato considerato eccessivo, visto che l’acquirente non è altro che una controllata dei proprietari del club londinese stesso.