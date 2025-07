L’azionista della Juve Tether possiede riserve d’oro per quasi 7 miliardi 

Tether, la società emittente della stablecoin più grande al mondo, possiede un proprio caveau in Svizzera per custodire una riserva d’oro da 8 miliardi di dollari (pari a oltre 6,8 miliardi di euro, al cambio attuale), con l’intenzione di farla crescere ulteriormente.

La società di criptovalute con sede in El Salvador – che recentemente è diventata azionista della Juventus, salendo fino al 10,7% del capitale del club bianconero – ha dichiarato di possedere attualmente quasi 80 tonnellate d’oro. La stragrande maggioranza di questo oro, scrive Bloomberg, è di proprietà diretta di Tether, il che rende la società uno dei maggiori detentori d’oro al mondo al di fuori di banche e Stati sovrani.

«Abbiamo il nostro caveau. Credo sia il caveau più sicuro al mondo», ha dichiarato l’amministratore delegato Paolo Ardoino in un’intervista. La struttura si trova in Svizzera, anche se la società ha rifiutato di rivelarne l’ubicazione per motivi di sicurezza o di specificare quando sia stata istituita.

Secondo l’ultimo report pubblicato a marzo, i metalli preziosi costituiscono quasi il 5% delle riserve della società. Con circa 8 miliardi di dollari in oro, la quantità custodita nel caveau di Tether è paragonabile al valore complessivo dei metalli preziosi e delle altre materie prime detenute da UBS, una delle poche grandi banche specializzate nel commercio di oro a rendere pubblici questi dati nei bilanci trimestrali.

«Credo che l’oro sia logicamente un asset più sicuro di qualsiasi valuta nazionale», ha affermato Ardoino. «Quindi, se la gente inizia a preoccuparsi per il potenziale aumento del debito statunitense, potrebbe iniziare a cercare alternative». Quest’anno l’oro è aumentato di circa il 25%, mentre gli investitori cercano beni rifugio per proteggersi dalle tensioni geopolitiche e dalla crescente guerra commerciale. La forte domanda da parte di banche centrali e istituzioni sovrane ha contribuito a sostenere i prezzi.

Tornando alla decisione di dotarsi di un caveau proprio, anziché affidarsi ai custodi professionali comunemente utilizzati dall’industria dei metalli preziosi, questa è stata dettata da motivi economici, ha spiegato Ardoino. Se XAUT – il token di Tether – raggiungesse una capitalizzazione di 100 miliardi di dollari, «sarebbe una cifra enorme da pagare solo in commissioni dello 0,5%», ha detto. «Con un caveau di proprietà, a quel punto, con le giuste dimensioni, la custodia diventa molto più economica»