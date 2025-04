Chelsea, utile da 150 milioni nel bilancio 2024 ma con un escamotage

Utile record per il Chelsea nel bilancio al 30 giugno 2024, ma sfruttando un escamotage finanziario. Il club londinese ha infatti depositato il bilancio legato alla stagione 2023/24, chiuso con un utile di 129,6 milioni di sterline (circa 153 milioni di euro), realizzato tuttavia grazie alla cessione della squadra femminile a una società di proprietà della holding che controlla i blues.

«I ricavi complessivi dell’anno sono scesi a 468,5 milioni di sterline (553,5 milioni di euro) a causa della mancata partecipazione della squadra maschile alla Champions League – si legge nel comunicato del Chelsea -. Tuttavia, gli introiti dalle trasmissioni televisive hanno beneficiato del miglioramento del piazzamento in Premier League, con un sesto posto, e della partecipazione alla semifinale di FA Cup e alla finale di Coppa di Lega. La diminuzione dei costi operativi durante l’anno ha compensato il calo dei ricavi, portando a una perdita operativa stabile rispetto all’anno precedente».

Bilancio Chelsea 2024, i conti del club

«I ricavi delle partite sono aumentati a 80,1 milioni di sterline (94,6 milioni di euro) grazie a una media di circa 40.000 spettatori mantenuta nel corso della stagione e alla disputa di tre partite aggiuntive della squadra femminile a Stamford Bridge».

«La crescita dei ricavi commerciali, arrivati a 225,3 milioni di sterline (266,2 milioni di euro), è stata trainata dall’aumento degli introiti derivanti dai prestiti dei giocatori e dalle forti vendite delle attività non legate alle partite, come i tour dello stadio e il merchandising».

«La riduzione delle spese operative, comprese quelle relative alle partite e alle attività extra-gara, i profitti sulla cessione dei diritti sui giocatori per 152,5 milioni di sterline (180,2 milioni di euro) e un utile dalla vendita di sussidiarie per 198,7 milioni di sterline (234,7 milioni di euro) hanno portato il gruppo a registrare un utile netto complessivo di 129,6 milioni di sterline (153 milioni di euro) dopo le imposte».

«L’aumento dei profitti è legato ai profitti derivanti dalla cessione dei diritti sui giocatori e al riposizionamento del Chelsea Football Club Women Ltd. Questo nuovo approccio garantirà che il CFCW disponga di risorse dedicate, una gestione mirata e una leadership commerciale focalizzata esclusivamente sulla crescita e il successo della squadra femminile», ha concluso il Chelsea.

Bilancio Chelsea 2024, la cessione della squadra femminile

In particolare, il club trasferito la proprietà della squadra femminile a Blueco 22 Midco Ltd il 28 giugno, appena due giorni prima della scadenza del 30 giugno per la registrazione dei conti della stagione 2023-24. Nella scorsa annata, i club della Premier League hanno deciso di non chiudere alla scappatoia che consente di registrare introiti derivanti dalla vendita di asset a società affiliate per rispettare il FPF inglese. Una questione nata in particolare dopo che il Chelsea aveva già registrato la vendita di due hotel a una società collegata per 76,5 milioni di sterline. Tuttavia, il club rischia di violare le regole finanziarie della UEFA, considerando che queste non permettono di contabilizzare guadagni derivanti dalla vendita di asset a società affiliate.