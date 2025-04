Elkann incontra Trump: vertice tra settore auto e standard ambientali

Colloquio negli USA tra il presidente statunitense Donald Trump e John Elkann, numero uno di Stellantis. Come confermato dalla Casa Bianca, è stato un vertice per esaminare la situazione dell’industria automobilistica negli Stati Uniti, in vista dell’imminente introduzione dei dazi voluti dalla nuova amministrazione americana.

Tra i temi trattati, ci sono stati i nuovi dazi del 25% sulle auto prodotte al di fuori degli USA, in vigore dal 3 aprile, che interesseranno anche i ricambi fabbricati all’estero. Tuttavia, Elkann non ha chiesto la revoca della misura voluta da Trump, ma il confronto si è focalizzato in particolare sugli standard ambientali.

Secondo il presidente, questi parametri potrebbero essere un punto su cui intervenire per aumentare la competitività del settore: “Li riporteremo a un livello ottimale dal punto di vista ecologico, ma che consenta comunque la produzione di automobili”, ha dichiarato Trump, che già all’inizio del suo mandato aveva abolito i sussidi per i veicoli elettrici.

L’incontro con Elkann fa parte di una serie di confronti con i vertici delle principali case automobilistiche americane, tra cui General Motors, Ford e Stellantis. Per Elkann e Trump si tratta del secondo faccia a faccia, dopo quello avvenuto alla Casa Bianca a Washington, il primo da quando Trump è tornato alla presidenza. Il numero uno di Stellantis aveva già avuto modo di incontrarlo all’inizio dell’anno, prima della cerimonia di insediamento del 20 gennaio.

Il dialogo si è concentrato esclusivamente sul settore automobilistico e sulla presenza di Stellantis in Nord America, dove il gruppo è un attore chiave con marchi come Jeep, Ram e Dodge. Non vi è stata alcuna implicazione politica o tentativo di instaurare un canale di comunicazione tra Stati Uniti ed Europa tramite il presidente di Stellantis. La regione nordamericana rappresenta un mercato strategico per il gruppo, il cui principale azionista è Exor, che controlla tra le altre anche la Juventus.

Nato nel 2021 dalla fusione tra FCA e PSA, il gruppo Stellantis impiega circa 75.000 persone in Nord America, con un fatturato di 63,5 miliardi di euro nel 2024 e quasi 1,5 milioni di veicoli consegnati. L’azienda possiede 12 stabilimenti di assemblaggio tra Michigan, Ohio, Ontario e Indiana, sei impianti per la produzione di motori, tre per le trasmissioni e sette dedicati a stampaggi, fusioni e lavorazioni degli assali. In Canada, Stellantis conta 8.700 dipendenti e tre stabilimenti in Ontario, mentre in Messico impiega circa 15.900 persone tra Saltillo e Toluca.