Serie A, crescono le spese per gli agenti: la Juve davanti a tutti, Inter seconda

Crescono anche nel 2024 le spese dei club di Serie A per l’attività degli agenti. La FIGC ha infatti pubblicato, in base all’art.8 sulla trasparenza, i Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2024 nel massimo campionato italiano, con il dettaglio società per società.

Complessivamente, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le società della massima serie hanno versato nelle tasche dei procuratori (non solo per operazioni come acquisti o cessioni del giocatore, ma anche ad esempio di rinnovi di contratto) oltre 226 milioni di euro, con una media di circa 11,3 milioni di euro per ciascuna società e una crescita di circa il 2,7% rispetto al 2023.

Si tratta infatti di una cifra in continua crescita negli ultimi anni se paragonata ai 220 milioni del 2023, ai 205 milioni del 2022, ai 174 milioni di euro versati nel 2021 e ai 138 milioni di euro del 2020. Il dato supera decisamente anche la cifra del 2019, quando i club avevano speso 187 milioni di euro.

Serie A spese agenti 2024 – La classifica

La media per ogni società viene inevitabilmente influenzata dalle spese delle big: basti pensare che Juventus e Inter hanno speso circa un quarto della cifra complessiva. Nel dettaglio, ecco quanto ciascuna squadra ha corrisposto ai procuratori sportivi sotto forma di compensi, da chi ha versato di più a chi ha speso meno:

Juventus: € 33.989.949,48

Inter: € 24.737.661,00

Napoli: € 18.184.273,62

Roma: € 17.108.857,50

Milan: € 15.295.975,47

Atalanta: € 14.331.146,96

Verona: € 13.990.552,85

Fiorentina: € 11.503.695,53

Lazio: € 10.642.160,00

Bologna: € 10.303.335,14

Udinese: € 8.416.856,33

Genoa: € 8.092.892,60

Parma: € 6.070.110,75

Como: € 6.160.135,71

Lecce: € 5.250.697,85

Monza: € 4.793.202,33

Torino: € 4.371.000,00

Empoli: € 4.259.527,24

Cagliari: € 4.053.757,78

Venezia: € 4.615.221,60

TOTALE: € 226.171.009,74

Serie A spese agenti 2024, il confronto

Entrando nel dettaglio, i club che hanno registrato una crescita nelle cifre spese per i procuratori rispetto al 2023 sono Juventus (+47,45%), Napoli (+32,41%), Lazio (+16,86%), Roma (+11,75%), Lecce (+61,73%) e Verona (+99,38%).

Le società che hanno visto diminuire le cifre sono invece Inter (-28,94%), Fiorentina (-25,26%), Monza (-25,61%), Udinese (-24,83%) e Genoa (-22,11%).