Chelsea e FPF inglese: dalla Premier via libera alla vendita di due hotel

Dopo settimane di analisi e valutazioni, la Premier League ha dato il suo esito favorevole al Chelsea sulla vendita di due hotel a una società affiliata alla proprietà del club stesso. Una mossa finanziaria che permette così ai Blues di rispettare le regole di profitto e sostenibilità del massimo campionato britannico.

Come riporta la BBC, i Blues hanno pubblicato i loro bilanci ad aprile, rivelando la vendita degli hotel Millennium e Copthorne, situati vicino a Stamford Bridge, per 76,5 milioni di sterline (al cambio attuale, 90,8 milioni di euro), nel tentativo di evitare una potenziale perdita di 197,5 milioni di euro, riducendola a un più accettabile 106,7 milioni.

Gli hotel hanno cambiato proprietà, passando da Chelsea FC Holdings Ltd a BlueCo 22 Properties Ltd, due società sotto il controllo della proprietà di Todd Boehly e Clearlake Capital. Le vendite sono state successivamente ratificate dalla Premier League secondo quella che è definita una «valutazione di mercato equa» ai sensi delle regole di transazione tra parti correlate della lega.

Non è chiaro se il valore di 90,8 milioni sia stato modificato, ma il Chelsea è riuscito a ottenere il via libera che gli consente di rispettare le regole di sostenibilità finanziaria (PSR), che consentono ai club di avere un massimo di 105 milioni di sterline di perdite (124,6 milioni di euro) su un periodo di tre anni, poiché alcuni costi per infrastrutture, accademie e calcio femminile possono essere dedotti.

Tali transazioni non sono consentite nelle competizioni UEFA, con il Chelsea tornato in Europa con la Conference League di questa stagione, e nemmeno nella English Football League, che ha chiuso questa scappatoia nel 2021. Tuttavia, la Premier League ha scelto di non fare altrettanto, anche se non è escluso una votazione per vietare in futuro questo tipo di pratica.

Votazione che in realtà c’è già stata, a giugno, e dove solo 11 club hanno supportato l’idea di vietare tale pratica. Una maggioranza assoluta, ma non sufficiente per far passare il provvedimento, visto che per il regolamento della Premier League sono necessari almeno 14 voti favorevoli per approvare un cambiamento delle regole.

Da parte del Chelsea, ottenuto il via libera definitivo, si fa sapere che il club è fiducioso di restare nei parametri del Fair Play Finanziario della Premier League per il periodo di riferimento, anche visti i futuri ricavi provenienti dalla partecipazione al prossimo Mondiale per Club del 2025. Un altro discorso, invece, è legato a eventuali indagini da parte della UEFA, e della Commissione di Controllo dei Club, per il rispetto del Fair Play Finanziario del massimo organo del calcio europeo.