La nuova Nations League al via: il regolamento del torneo fra promozioni e retrocessioni

Tutto è pronto per la nuova Nations League che prende il via ufficiale giovedì 5 settembre con le prime sfide che interesseranno League A, C e D, mentre per la B bisognerà aspettare il giorno dopo, quando farà il suo esordio anche l’Italia nella difficile trasferta di Parigi contro la Francia.

Una Nations League diversa per la quarta edizione del torneo voluto e organizzato dalla UEFA, visto che da questa stagione sono previsti anche i quarti di finale, che anticiperanno la fase Final Four che prendeva il via subito dopo quella a gironi.

Regolamento Nations League 24 25 – 54 partecipanti e quattro differenti leghe

Alla Nations League 2024/25 prenderanno parte tutte le 54 nazionali europee, ancora esclusa la Russia per il conflitto in Ucraina. Queste sono state divise in quattro leghe distinte, mantenendo fede ai risultati maturati nell’ultima edizione del torneo, che anche per questa conserverà la sua caratteristica di promozioni e retrocessioni.

Ma prima di approfondire il regolamento del torneo UEFA, ecco come sono state sorteggiate le varie nazionali fra i gironi interni di ogni lega.

Lega A

Gruppo A1 : Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia



: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia Gruppo A2 : Italia , Belgio, Francia, Israele



: , Belgio, Francia, Israele Gruppo A3 : Paesi Bassi, Ungheria, Germania, Bosnia-Erzegovina



: Paesi Bassi, Ungheria, Germania, Bosnia-Erzegovina Gruppo A4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia

Lega B

Gruppo B1 : Cechia, Ucraina, Albania, Georgia



: Cechia, Ucraina, Albania, Georgia Gruppo B2 : Inghilterra, Finlandia, Repubblica d’Irlanda, Grecia



: Inghilterra, Finlandia, Repubblica d’Irlanda, Grecia Gruppo B3 : Austria, Norvegia, Slovenia, Kazakistan



: Austria, Norvegia, Slovenia, Kazakistan Gruppo B4: Galles, Islanda, Montenegro, Turchia

Lega C

Gruppo C1 : Svezia, Azerbaigian, Slovacchia, Estonia



: Svezia, Azerbaigian, Slovacchia, Estonia Gruppo C2 : Romania, Kosovo, Cipro, Lituania



: Romania, Kosovo, Cipro, Lituania Gruppo C3 : Lussemburgo, Bulgaria, Irlanda del Nord, Bielorussia



: Lussemburgo, Bulgaria, Irlanda del Nord, Bielorussia Gruppo C4: Armenia, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Lettonia

Lega D

Gruppo D1 : Gibilterra, San Marino, Liechtenstein



: Gibilterra, San Marino, Liechtenstein Gruppo D2: Moldavia, Malta, Andorra

Regolamento Nations League 24 25 – Le date del torneo

La Nations League inizierà, come detto, giovedì 5 settembre con la prima giornata della fase a gironi che terminerà invece il 19 novembre. Da lì ecco la fase a eliminazione diretta, che sarà proceduta dagli spareggi, con entrambi che prenderanno il via a marzo 2025 con la Final Four fissata a giugno.

Ecco nel dettaglio tutte le date della Nations League 2024/25 per la fase a gironi:

Prima giornata : 5-7 settembre 2024

: 5-7 settembre 2024 Seconda giornata : 8-10 settembre 2024

: 8-10 settembre 2024 Terza giornata : 10-12 ottobre 2024

: 10-12 ottobre 2024 Quarta giornata : 13-15 ottobre 2024

: 13-15 ottobre 2024 Quinta giornata : 14-16 novembre 2024

: 14-16 novembre 2024 Sesta giornata: 17-19 novembre 2024

Questi invece i riferimenti per la fase a eliminazione diretta, che sarà sorteggiata a novembre, e la Final Four:

Spareggi per la fase a eliminazione diretta : 20-25 marzo 2025

: 20-25 marzo 2025 Quarti di finale Lega A : 20-25 marzo 2025

: 20-25 marzo 2025 Fase finale: 4-8 giugno 2025

L’ampliamento della Nations League nella sosta nazionali di marzo riguarderà solo un numero selezionato di squadre, mentre le altre saranno già pronte a iniziare le qualificazioni europee in vista dei Mondiali 2026, per cui saranno importanti anche i risultati della Nations League 2024/25.

Regolamento Nations League 24 25 – Le informazioni utili per le diverse leghe

La Nations League, come detto in precedenza, è stata ampliata con un nuovo turno a eliminazione diretta che si giocherà a marzo 2025, creando continuità tra la fase a gironi che termina a novembre e le Finals di giugno. A qualificarsi a questa ultima fase saranno le prime e le seconde classificate dei gironi della Lega A che parteciperanno ai quarti di finale con gare di andata e ritorno. Le vincitrici di questi incontri si qualificano per le Finals a quattro squadre.

Le quarte classificate delle Leghe A e B retrocedono direttamente nelle Leghe B e C. Le due quarte classificate con meno punti della Lega C retrocedono invece in Lega D. Percorso opposto, invece, per le vincitrici dei quattro gironi delle Leghe B e C, oltre alle due vincitrici dei gironi della Lega D, vengono promosse direttamente nelle Leghe A, B e C.

Con l’introduzione dei quarti di finale, ecco che cambia anche il destino per le terze classificate. Infatti, chi arriverà al terzo posto nella Lega A dovrà affrontare gli spareggi promozione/retrocessione con gare di andata e ritorno contro le formazioni che arriveranno seconde nella Lega B. Stesso discorso dicasi per le terze della Lega B e le seconde della Lega C. Sono anche previsti spareggi tra le due migliori quarte classificate della Lega C e le due seconde classificate della Lega D.