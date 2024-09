Napoli, il mercato di Conte pesa sul bilancio: costo rosa a +40 mln nel 24/25

Il costo della rosa del Napoli ha fatto registrare una crescita milionaria al via della stagione 2024/25. Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club partenopeo dopo la chiusura del mercato estivo è aumentato di circa 40 milioni di euro rispetto alla stagione 2023/24 (+25% circa), passando da 155,3 milioni circa a 194,7 milioni di euro.

Per stimare l’impatto a bilancio dei giocatori – tra quelli a titolo definitivo presenti in rosa e quelli ceduti in prestito – Calcio e Finanza ha considerato gli stipendi lordi (quando pagati dal Napoli) e la quota ammortamento per ogni singolo calciatore. Va ricordato che il Napoli ammortizza i costi dei calciatori a quote decrescenti (più alti nei primi anni di contratto e a scendere in quelli successivi), motivo per cui il ricco mercato in entrata per soddisfare le richieste di Antonio Conte fa sentire il suo peso in modo particolare.

In totale, la rosa attualmente a disposizione dell’allenatore salentino impatta per poco meno di 40 milioni di euro in più rispetto a quella della stagione 2023/24 a disposizione di Rudi Garcia, e successivamente di Walter Mazzarri e Francesco Calzona. Come detto, a pesare su questo aumento sono stati soprattutto gli investimenti portati a termine dal club sul mercato in entrata, con maggiori costi per ben 97 milioni di euro circa, non compensati a sufficienza dai minori costi (circa 28 milioni di euro, senza considerare le plusvalenze e i ricavi da prestiti). Spese che Aurelio De Laurentiis spera possano riportare il Napoli a lottare per il titolo.

Napoli costo rosa 2024 2025 – I calciatori in uscita

Rispetto alla passata stagione, il Napoli ha visto uscire 11 calciatori, tra cessioni a titolo definitivo, contratti scaduti e giocatori ceduti in prestito. Tra quelli che hanno lasciato definitivamente il club, i più pesanti in termini di impatto a bilancio sono Zielinski e Demme, senza considerare i giocatori che hanno fatto registrare plusvalenze (come Gaetano e Ostigard).

In più, i partenopei hanno detto addio anche a diversi calciatori arrivati all’inizio della stagione 2023/24, smentendo” di fatto il mercato portato a termine nell’anno successivo alla vittoria dello Scudetto. Tra le uscite, sono presenti anche tre calciatori per i quali è scaduto il periodo di prestito: il portiere Gollini e i centrocampisti Traorè e Dedoncker.

Napoli costo rosa 2024 2025 – Gli acquisti

Sul fronte degli acquisti, invece, sono arrivati a titolo definitivo ben sette calciatori: i difensori Buongiorno (dal Torino), Rafa Marin (dal Real Madrid) e Spinazzola (svincolato dopo un’esperienza alla Roma), i centrocampisti Gilmour (dal Brighton) e McTominay (dal Manchester United) e gli attaccanti Neres (dal Benfica) e Lukaku (dal Chelsea). Sono rientrati inoltre dai rispettivi prestiti il portiere Caprile e il centrocampista Folorunsho.

A livello di stipendi – elaborati utilizzando i dati che emergono dalle indiscrezioni della stampa sportiva e stimando gli ingaggi dei calciatori più giovani, per cui non sono disponibili dati –, Romelu Lukaku guida il gruppo con i suoi 6 milioni di euro netti, dopo l’uscita di scena di Osimhen (che ne guadagnava 10).

Dunque, le operazioni in entrata hanno inevitabilmente appesantito il costo della rosa degli azzurri e i calciatori in scadenza (oltre a quelli ceduti) non hanno compensato questo aumento, anche a causa delle modalità con le quali il Napoli ammortizza i costi dei cartellini. Una crescita che avvicina il club di De Laurentiis all’Inter e distante di circa 30 milioni dalla Juventus.