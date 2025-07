Rafael Leao si prepara a ripartire agli ordini di Massimiliano Allegri al Milan, per quello che sarà il suo quinto allenatore dell’esperienza rossonera, iniziata nel 2019, quando l’attaccante portoghese fu acquistato dal Lille. Proprio il club francese avrebbe mantenuto una clausola sulla rivendita del calciatore dopo il caso Sporting Lisbona.

I dettagli della nuova “sell on fee” per Leao

Secondo documenti visionati dal quotidiano La Verità, la clausola a favore della sua ex società, dopo essere stata rinegoziata, sarebbe ancora attiva e prevede che il club rossonero debba versare fino a 14,8 milioni di euro ai francesi. In pratica, se il Milan dovesse vendere Leao per 45 milioni, al Lille non spetterebbe nulla.

Se la vendita avvenisse tra i 46 e i 51 milioni, le andrebbero versati al massimo 5 milioni e per la parte restante il 20% fino a un massimo di 100 milioni di euro. Per fare un esempio, spiega il quotidiano, se il giocatore si trasferisse per 80 milioni, al Lille andrebbero versati 10,8 milioni, cioè 5 milioni più il 20% di 29 milioni netti. Totale? Non più di 14,8 milioni.

Questi i termini della nuova “sell on fee”, che diventa più conveniente per il Milan quanto più il valore dell’attaccante portoghese supera i 100 milioni di euro, perché sulla parte eccedente nulla sarà dovuto al Lille. Si tratta di termini diversi rispetto a quelli del precedente accordo che risale al luglio del 2019.

Con l’intesa precedente, i francesi non avrebbero ricevuto nulla fino a quota 28 milioni, la parte variabile avrebbe riguardato i sette milioni che vanno dai 28 fino ai 35, mentre il 20% sarebbe stato applicato sulla parte restante della vendita senza nessuna limitazione. La clausola fu rinegoziata quando il club rossonero versò al Lille poco più 20 milioni di euro per pagare la penale che Leao e lo stesso Lille dovevano in solido allo Sporting Lisbona, la squadra nella quale è cresciuto il portoghese.

Le indicazioni del Milan nel bilancio al 30 giugno 2023

Del resto, nel fascicolo del bilancio al 30 giugno 2023 si leggeva che «nel corso del mese di maggio 2023 la Società e Losc Lille hanno raggiunto un accordo per la rinegoziazione dei termini della Sell on Fee a favore del Lille relativa alla futura possibile cessione del calciatore Rafael Leao. L’accordo è da considerarsi modificativo ed integrativo di quello stipulato nell’estate del 2019 tra i due club in relazione all’acquisto del tesserato Leao».

Ma cosa accadde con lo Sporting Lisbona? Nel 2018, Rafael Leao, rescisse unilateralmente il contratto con i portoghesi (insieme ad altri compagni) dopo un attacco ultras al centro di allenamento della squadra. E firmò prima con il Lille e poi l’anno dopo con il Milan. Il club portoghese fece ricorso e Leao e il Lille furono condannati a versare 16,5 milioni di euro (più interessi) allo Sporting.

Il Milan si trovò suo malgrado invischiato in questa situazione che diventò dirimente al momento della firma del rinnovo del contratto del calciatore. Secondo La Verità, la “sell on fee” a favore del Milan fu modificata l’8 maggio 2023, pochi giorni dopo che il club rossonero e Leao trovarono l’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro.

Contratto che venne consegnato in deposito fiduciario all’avvocato del calciatore portoghese con l’indicazione di conservarlo fino al momento in cui il Lille non avesse estinto il debito con lo Sporting Lisbona. Se il Lille non avesse pagato la penale al club lusitano entro il 30 giugno 2023, l’avvocato avrebbe dovuto «distruggere» il contratto.