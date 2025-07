Anche nel 2025 gli appassionati italiani di ciclismo potranno seguire integralmente il Tour de France in chiaro e gratuitamente grazie alla copertura garantita dalla Rai. L’edizione numero 112 della Grande Boucle è partita il 5 luglio da Lille e si concluderà per la prima volta a Nizza il 27 luglio, con l’inedita cronometro finale al posto della classica passerella sugli Champs-Élysées (non disponibile quest’anno per via dei Giochi Olimpici di Parigi).

Dove vedere Tour de France – L’opzione in chiaro

Tutte le tappe del Tour 2025 sono trasmesse in diretta su Rai Sport HD, con ampi approfondimenti prima e dopo la corsa. A partire dalle fasi più calde delle frazioni, la programmazione si sposta su Rai 2, dove viene garantita la copertura live fino al traguardo.

Il commento tecnico è affidato a una squadra ormai consolidata: Francesco Pancani alla telecronaca e Alessandro Petacchi come commentatore tecnico, con aggiornamenti costanti da moto e ammiraglie grazie agli inviati sul campo.

Dove vedere Tour de France – Lo streaming gratis

Oltre alla trasmissione televisiva, la Rai offre lo streaming gratuito di tutte le tappe su RaiPlay, sia da browser sia da app. È sufficiente registrarsi al servizio per seguire in diretta la corsa da smartphone, tablet, smart TV o PC, ovunque ci si trovi. Anche le repliche e gli highlights giornalieri sono disponibili on demand, rendendo l’esperienza molto accessibile per chi non può seguire in diretta.

Dove vedere Tour de France – Orari e copertura Rai

L’orario di partenza delle tappe varia di giorno in giorno, ma solitamente la diretta italiana comincia intorno alle 13:00 su Rai Sport, per poi proseguire su Rai 2 tra le 14:00 e le 14:30 fino all’arrivo, previsto tra le 17:00 e le 17:30. Le tappe di montagna e le cronometro individuali avranno ovviamente una copertura più estesa.

Dove vedere Tour de France – L’opzione Eurosport

Chi desidera una copertura alternativa può seguire il Tour anche su Eurosport 1 e Discovery+, entrambi a pagamento e disponibili in Italia con commento italiano. Il Tour de France è il primo grande evento sportivo mondiale che segna per Eurosport il rafforzamento di un modello distributivo che privilegia lo streaming, in partnership con i principali attori del mercato italiano – DAZN, TimVision e Prime Video Channels – oltre ovviamente al proprio servizio OTT discovery+ e, in futuro, a HBO Max.

Il Tour de France 2025 è visibile, dunque, in chiaro su Rai Sport e Rai 2, oltre che in streaming gratuito su RaiPlay, con un’offerta completa, professionale e facilmente accessibile. Per chi cerca un’esperienza più approfondita, sono disponibili anche i canali e le piattaforme di Eurosport e Discovery+, con contenuti esclusivi per gli abbonati.