Oggi, 1° luglio, inizia una nuova era per i canali di Eurosport, che non sarà visibile da ora in avanti su Sky, rimanendo però a disposizione degli abbonati di DAZN, Amazon Prime, TimVision e, ovviamente, la piattaforma Discovery+.

Con questa novità si apre un’estate ricca di eventi sui canali Eurosport che partono dal ciclismo con il Tour de France, l’evento più atteso del ciclismo in diretta integrale dalla partenza di sabato 5 luglio a Lille, all’ultimo traguardo di domenica 27 sugli Champs-Élysées. Un Tour che per l’ennesima volta metterà a confronto i campioni delle ultime cinque edizioni, Tadej Pogacar (3) e Jonas Vingegaard (2), alla conquista della maglia gialla, ma che potrà anche parlare italiano fra le volate di Jonathan Milan e le prove contro il tempo di Filippo Ganna.

Il Tour de France è il primo grande evento sportivo mondiale che segna per Eurosport il rafforzamento di un modello distributivo che privilegia lo streaming, in partnership con i principali attori del mercato italiano – DAZN, TimVision e Prime Video Channels – oltre ovviamente al proprio servizio ott Discovery+ e, in futuro, a HBO Max.

La grande classica francese sarà accompagnato in palinsesto dal Giro d’Italia Women, live dal 6 al 13 luglio, dal Tour de France Femmes dal 26 luglio al 3 agosto e da sabato 23 agosto dall’esclusiva della Vuelta di Spagna. Alle gare su strada, poi, si aggiunge lo spettacolare circuito World Series della mountain-bike.

Grande protagonista in estate anche il grande golf del PGA Tour, grazie a un agosto molto intenso con FedEx St. Jude Championship, BMW Championship e TOUR Championship in rapida successione.

Tantissimo spazio dedicato anche ai motori con il campionato WEC dominato dalla Ferrari AF Corse – vincitrice di tutte le prove fin qui disputate, compresa la 24 Ore di Le Mans – lo Speedway e la Formula E a scandire le tappe di un’estate ricca di emozioni.

I combattimenti sull’ottagono UFC proseguono dopo il grande ritorno di Topuria e il fighter italiano Marvin Vettori sfiderà Allen a UFC 318 nella notte tra il 19 e il 20 luglio.

Il tennis tornerà poi protagonista su Eurosport ad agosto con la nuovissima Legends Cup firmata da Bjorn Borg e a settembre con la Laver Cup, il torneo dei continenti fra Team Europe e Team World – capitanati per la prima volta da Yannick Noah e Andre Agassi – in diretta esclusiva da San Francisco con Carlos Alcaraz e l’astro nascente del tennis mondiale Joao Fonseca. In attesa ovviamente che la stagione riparta con i primi due Slam, in esclusiva su Eurosport, Australian Open e Roland-Garros.