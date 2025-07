Il Tour de France 2025 è partito il 5 luglio da Lille e si concluderà il 27 luglio con una cronometro individuale a Nizza, in un finale inedito causato dalla concomitanza con i Giochi Olimpici di Parigi. L’edizione di quest’anno si preannuncia entusiasmante e incerta, con tanti nomi nuovi in classifica e diversi big già protagonisti nelle prime tappe.

Classifica Tour de France – Come seguire la manifestazione nel 2025

Per i tifosi italiani, l’edizione 2025 della Grande Boucle è particolarmente interessante anche per la presenza di Matteo Trentin, Giulio Ciccone e altri corridori azzurri che puntano alle tappe e, in alcuni casi, anche a una buona posizione in classifica generale. Come di consueto, la corsa è trasmessa in chiaro dalla Rai e in streaming gratuito su RaiPlay, mentre per chi cerca una copertura ancora più tecnica e approfondita, sono disponibili i canali Eurosport e Discovery+.

In questa pagina puoi consultare la classifica generale aggiornata del Tour de France 2025. I dati vengono aggiornati tappa dopo tappa, con indicazione del tempo complessivo e dei distacchi. La struttura del testo è pensata per permettere una facile sostituzione quotidiana della classifica mantenendo inalterata l’introduzione e la visibilità nei motori di ricerca.

Classifica Tour de France – La graduatoria aggiornata

Di seguito, la classifica del Tour de France 2025 aggiornata per ogni tappa:

Jasper Philipsen (Belgio, Alpecin–Deceuninck) – 03h 53′ 01″ Biniam Girmay (Eritrea, Intermarché–Wanty) – a 4″ Søren Wærenskjold (Norvegia, Uno‑X Mobility) – a 6″ Anthony Turgis (Francia, TotalEnergies) – a 10″ Matteo Trentin (Italia, Tudor Pro Cycling) – a 10″ Clément Russo (Francia, Groupama‑FDJ) – a 10″ Paul Penhoët (Francia, Groupama‑FDJ) – a 10″ Matteo Jorgenson (USA, Visma–Lease a Bike) – a 10″ Marius Mayrhofer (Germania, Tudor Pro Cycling) – a 10″ Samuel Watson (Gran Bretagna, Ineos Grenadiers) – a 10″

La classifica è destinata a cambiare ogni giorno, soprattutto nelle tappe di montagna e nelle cronometro, dove si accumulano i distacchi maggiori. Continua a seguire questa pagina per rimanere aggiornato su tutte le evoluzioni del Tour de France 2025, con uno sguardo sempre attento ai protagonisti italiani.