Supercoppa italiana prima di Natale: già fissate le date per i recuperi di campionato

Negli scorsi giorni, il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha ufficializzato che la prossima Supercoppa italiana si giocherà prima di Natale (18-19 le semifinali e il 22 la finalissima). Come accade ormai da due anni, le quattro squadre impegnate, Bologna, Inter, Milan e Napoli, salteranno la giornata di campionato in programma in quel fine settimana.

Nel particolare, per il weekend che va da sabato 20 a lunedì 22 dicembre, la programmazione della 16esima giornata prevede le seguenti partite per le quattro squadre che parteciperanno alla Supercoppa:

Inter-Lecce

Como-Milan

Napoli-Parma

Juventus-Roma

Nella circolare della Lega Serie A viene specificato in merito «La 16a giornata si disputa domenica 21 dicembre 2025 con anticipi al sabato ed un eventuale posticipo al lunedì, disposti in slot orari compatibilmente col numero di gare residue in conseguenza a quelle rinviate per la partecipazione alla Supercoppa Italiana delle relative Associate, laddove quest’ultima competizione venisse calendarizzata in questa data».

Viene poi aggiunto, come le quattro gare elencate che saranno rinviate per la Supercoppa italiana «verranno recuperate nei giorni 13-14-15 gennaio 2026», per un calendario che tornerà a essere seguito per le successive giornate con la «la 17a e la 18a giornata che si disputeranno rispettivamente nei giorni 27-28 dicembre 2025 e 3-4 gennaio 2026 (solo sabato e domenica)».