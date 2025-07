Da venerdì 4 luglio al via a Viareggio l'edizione 2025 del Versilia Football Planet

Viareggio si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Versilia Football Planet, l’evento che celebra il calcio e tutte le sue declinazioni, in programma da venerdì 4 a domenica 6 luglio, con appuntamenti tra Piazza Mazzini e il Belvedere delle Maschere, sul suggestivo lungomare.

Organizzato da Marco Calamari di MC26Sport con il supporto del Comune di Viareggio, il Versilia Football Planet torna con un ricco calendario di eventi e iniziative dedicate a tutti gli appassionati del pallone, dai più piccoli ai veterani del calcio locale. Tre giorni di calcio, calcetto, calcio camminato, calcio balilla, calcio tavolo (Subbuteo), footgolf, footdarts, freestyle e tanto altro, accompagnati da musica, intrattenimento e momenti di approfondimento culturale.

Il programma della manifestazione

Venerdì 4 luglio si apre la manifestazione con l’apertura della Fan Zone al Belvedere delle Maschere, animata dai DJ di Radio Bruno, con giochi ed esibizioni di calcio balilla, calcio tavolo, footgolf e footdarts. In contemporanea, a Piazza Mazzini prende il via la PAC Zone con l’esibizione della Versilia Calcio a 5, il torneo di calcio balilla riservato alle società versiliesi, e l’esibizione femminile dell’ASD Tau Altopascio. Il pomeriggio si chiude con la Silver Cup, quadrangolare di calcio camminato, e il Gran Galà di Palla al Centro, durante il quale saranno premiati i protagonisti della stagione calcistica versiliese 2024/2025.

Sabato 5 luglio torna l’animazione della Fun Zone con l’attesa esibizione dei campioni internazionali di freestyle Anastasia Bagaglini e Lorenzo Neri. Anastasia si presenta al pubblico come prima classificata al Red Bull Street Style Global Championship, vice campionessa mondiale 2024 e freestyler ufficiale di UEFA Euro 2020 e Qatar 2022, portando in scena uno spettacolo unico e di altissimo livello tecnico. Lorenzo Neri, performer ufficiale dell’AS Roma e ambassador New Balance, vanta oltre 200 show in tutta Italia, e sarà protagonista di esibizioni di freestyle mozzafiato. Sul campo, alle 18, il “Derby” di calcio camminato vedrà sfidarsi Versilia Football Planet e Camaiore, mentre i club dei tifosi si contenderanno il torneo di calcio balilla “Scudetto VEF”. La giornata prevede inoltre l’esibizione della Versilia Calcio a 5, la sfilata delle squadre iscritte alla VEF CTL Cup e le semifinali del torneo.

La serata sarà arricchita dall’appuntamento “A tu per tu col pallone”, con il giornalista sportivo Xavier Jacobelli e il conduttore Bruno Vesica, che dialogheranno con due grandi protagonisti del calcio, Zvonimir Boban ed Eraldo Pecci, e la consegna del Premio Versilia Football Planet, realizzato dal carrista del Carnevale Stefano Cinquini. In collegamento interverranno anche Giorgio Chiellini e Massimo Mauro, in rappresentanza della Fondazione Vialli e Mauro per un messaggio di sostegno ai valori dello sport e del sociale.

Domenica 6 luglio si ripete l’appuntamento con la Fan Zone e l’esibizione freestyle di Anastasia Bagaglini e Lorenzo Neri. Dalle 18, Piazza Mazzini ospiterà nuovamente la Versilia Calcio a 5 e alle 18.30 l’atteso incontro con i finalisti del Premio di scrittura sportiva “Autore di Stile”. L’evento, dedicato alla narrazione del calcio e della cultura sportiva, si svolgerà presso l’Hotel Residence Esplanade, dove i tre autori finalisti del Premio “Autore di Stile” saranno protagonisti di una presentazione, in un contesto raffinato e aperto a tutti, che unisce racconto e passione calcistica. L’Hotel Residence Esplanade si conferma così non solo suggestiva location della presentazione, ma anche partner di riferimento per tutte le iniziative legate ai progetti calcistici di MC26Sport e Palla al Centro, avviando un percorso di collaborazione che punta a valorizzare il binomio tra sport e cultura sul territorio versiliese.

Nel tardo pomeriggio, spazio all’intervista con Lorenzo Benedetti e alle finali del torneo VEF CTL Cup, prima della cerimonia di premiazione (intorno alle 22) della prima edizione del Premio “Autore di Stile”, condotta da Claudio Sottili in Piazza Mazzini.

Il Versilia Football Planet si conferma dunque un evento poliedrico, capace di unire sport, cultura, spettacolo e aggregazione sociale. L’obiettivo è quello di valorizzare i valori più autentici del calcio: lealtà, divertimento, condivisione e passione, nel rispetto di un gioco che resta prima di tutto un fenomeno sociale e culturale. L’ingresso è libero e aperto a tutte le età.