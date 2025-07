In attesa di San Siro, RedBird investe a Tolosa: 18 milioni per il nuovo centro sportivo 

In attesa di sbloccare l’operazione nuovo stadio a San Siro e di capire cosa ne sarà dei terreni acquistati a San Donato Milanese (per cui sono stati investiti complessivamente 55 milioni di euro), il fondo RedBird investe a Tolosa, dove ha deciso di prendere in mano il progetto per il nuovo centro sportivo del club di Ligue 1, di cui è proprietario.

Neil Chugani, presidente ad interim del Tolosa dopo la partenza di Damien Comolli in direzione Juventus, ha annunciato mercoledì la ripresa dei lavori per il “performance center”, nuovo centro di allenamento. Mentre la consegna era inizialmente prevista per luglio 2025, Comolli aveva annunciato a settembre 2024 la cessazione dei lavori a causa delle restrizioni di bilancio decise dal club nel contesto della riduzione dei ricavi da diritti televisivi della Ligue1.

Il centro di allenamento dovrebbe essere consegnato alla fine del 2026. Sarà proprio RedBird ora a rilevare il progetto, che avrà un costo totale di 18 milioni di euro. «L’investimento sarà completato con l’aiuto di RedBird», ha annunciato Chugani.

La decisione – parte della promessa di dotare il club di infrastrutture all’altezza delle sue aspirazioni sportive – segue la dichiarazione da parte di RedBird di non essere interessato a cedere quote del Tolosa. Nel recente passato erano emerse indiscrezioni circa la possibilità di un investimento da parte di Otro Capital e di un fondo del Qatar.

Il nuovo centro, situato nel cuore dell’Île du Ramier, si estenderà su cinque livelli. Sarà dotato di numerose installazioni pensate per ottimizzare le prestazioni degli atleti, tra cui una camera ipossica che simula un ambiente a basso contenuto di ossigeno per potenziare la resistenza e un moderno complesso di idroterapia e recupero, oltre a spazi specializzati per l’allenamento e la riabilitazione.

Il progetto è firmato dal rinomato studio di design e architettura KSS, riconosciuto per la sua competenza nella realizzazione di infrastrutture sportive. KSS ha progettato, tra gli altri, i centri di allenamento di Liverpool, Tottenham, Crystal Palace e lo stadio del Royale Union Saint-Gilloise in Belgio.

RedBird ha ampliato il perimetro iniziale del progetto per garantire l’accesso della squadra femminile del TéFéCé al complesso, prevedendo spazi specificamente pensati per rispondere alle sue esigenze. I lavori riprenderanno non appena le condizioni lo permetteranno per le imprese incaricate del cantiere, verosimilmente per la fine dell’estate.