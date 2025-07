Dai debiti ai mancati pagamenti: perché la Covisoc non ha ammesso il Brescia

Ora è anche ufficiale: il Brescia Calcio non parteciperà a nessun campionato professionistico nella stagione 2025/26. Una notizia che era nell’aria ormai da diverse settimane dopo la penalizzazione che ha condannato le Rondinelle alla Serie C per il mancato pagamento di stipendi e conseguenti oneri tributari da parte del club di Massimo Cellino.

Esclusione Brescia Serie C – Le motivazioni della Covisoc

Nel comunicato ufficiale della FIGC, che sancisce la non ammissione del Brescia dal prossimo campionato di Serie C vengono indicati come ragioni di questa decisione i seguenti punti, evidenziati dalla Covisoc:

⁠Pagamento alla Lega Nazionale Professionisti Serie B del debito scaduto al 31 gennaio 2025 pari a €1.100.000,00, come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025.

Pagamento degli emolumenti netti di marzo e aprile 2025 a: Tesserati, Dipendenti, Collaboratori del settore sportivo

Pagamento degli emolumenti netti di: Febbraio 2025 al Dirigente Responsabile della Gestione e Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo; Luglio 2024 – aprile 2025 al Supporter Liaison Officer e al Disability Access Officer; Luglio 2024 – aprile 2025 al Medico Responsabile Sanitario

⁠Versamento delle *ritenute Irpef* relative a: Emolumenti di marzo 2025 a tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo; Emolumenti di novembre 2024 – febbraio 2025, oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per presunto uso indebito di crediti d’imposta; Rate degli incentivi all’esodo scadenti a gennaio e febbraio 2025 per 2 tesserati (anch’essi oggetto di accertamento); Emolumenti di settembre 2024 e novembre 2024 – marzo 2025 ad altre figure professionali; Rate di febbraio e marzo 2025 del piano di rateazione ex art. 1, comma 160, Legge 197/2022 (anch’esse oggetto di accertamento)

Versamento dei contributi Inps per: Tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo (novembre 2024 – gennaio 2025 e parte di febbraio 2025); Altre figure professionali (novembre 2024 – gennaio 2025 e parte di febbraio 2025) (Entrambi i versamenti sono oggetto di accertamento per presunto uso indebito di crediti d’imposta)

Deposito (avvenuto solo il 24 giugno 2025) delle dichiarazioni attestanti: Pagamento dei debiti relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali di calciatori scaduti al 28 febbraio 2025; Pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA per gli anni 2018-2023; Pagamento delle liquidazioni periodiche IVA per gli anni 2019-2023 e per i primi tre trimestri del 2024

Inoltre sono elencati anche i vari adempimenti non rispettati: