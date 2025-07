Chi è Massimiliano Atelli, il presidente della nuova commissione di controllo sui conti dei club

Il ministro Andrea Abodi ha ottenuto il via libera delle commissioni competenti di Camera e Senato sulle proposte governative di nomina dei componenti della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di calcio e basket, che è così pronta a insediarsi.

Si attende ora solamente il decreto nomina che certificherà l’inizio delle attività della commissione che, di fatto, erediterà i compiti della Covisoc, che ha agito per l’ultima volta in queste ultime settimane in vista della stagione 2025/26 che è iniziata ufficialmente il 1° luglio.

La proposta governativa, che come detto attende il decreto ufficiale di nomina, vede la nomina a presidente Massimiliano Atelli, mentre Alessandro Zavaglia, Ariela Caglio, Francesca Di Donato e Giuseppe Marini saranno gli altri membri, insieme al presidente dell’INPS, Gabriele Fava, e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.

Chi è Massimiliano Atelli – Dal Tar alla commissione sui conti dei club

Ma chi è Massimiliano Atelli? Nato il 6 ottobre 1967, Massimiliano Atelli è un magistrato italiano con una lunga carriera nella pubblica amministrazione e una forte specializzazione in diritto amministrativo, ambientale e dell’economia. Laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito un dottorato di ricerca in Diritto dell’economia presso lo stesso ateneo. È abilitato all’esercizio della professione forense.

Dal 2003 è magistrato della Corte dei conti, è stato inoltre Procuratore regionale per la Valle d’Aosta, e membro togato del Consiglio di Presidenza della Corte. È stato anche vincitore del concorso per magistrato del TAR, assumendo formalmente la nomina con decreto presidenziale nel 2003.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi ruoli apicali nelle istituzioni italiane: Capo di Gabinetto e dell’Ufficio legislativo al Ministero dell’Ambiente, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, consigliere giuridico del Presidente del Consiglio dei ministri e presidente di diversi organi collegiali, tra cui il Collegio dei revisori dell’Università La Sapienza, la Fondazione Castello visconteo sforzesco di Novara e il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

È stato inoltre dirigente e direttore del Servizio studi del Garante per la protezione dei dati personali, collaborando a stretto contatto con il Prof. Stefano Rodotà. Ha svolto incarichi presso il Ministero del Tesoro, il Dipartimento della Funzione pubblica, Sviluppo Italia e diversi altri enti pubblici.

Chi è Massimiliano Atelli – La carriera accademica

Parallelamente alla carriera istituzionale, ha svolto una continua attività accademica e formativa, insegnando in diverse università italiane (LUMSA, Università di Modena e Reggio Emilia, Università della Tuscia) ed è stato condirettore di un master presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione.

Autore e curatore scientifico, ha collaborato con importanti testate giuridiche, tra cui Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Guida al diritto, e la Rivista critica del diritto privato. È stato anche membro di comitati scientifici e redazioni editoriali.