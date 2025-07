Palermo, accordo con il Comune per il Barbera: sarà la casa dei rosanero fino al 2032

Il Comune di Palermo e la società rosanero – controllata dal City Football Group – hanno trovato in questi giorni l’accordo per il rinnovo della concessione dello stadio cittadino, Renzo Barbera. Il nuovo contratto è stato approvato dalla Giunta comunale del capoluogo siciliano.

La nuova concessione, come fa sapere il Comune palermitano, ha una durata di sei anni, con decorrenza dal 21 dicembre 2026 al 20 dicembre 2032 e potrà essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di esplicito atto di assenso dell’amministrazione comunale. Il canone previsto sarà di poco superiore ai 350mila euro.

La speranza però è quella di chiudere definitivamente entro un anno con l’assegnazione pluridecennale della struttura sportiva da utilizzare per il campionato di Serie B.

«Sul futuro dello stadio “Barbera” l’amministrazione compie un nuovo fondamentale passaggio che rispetta l’impegno preso con la Palermo F.C. e la dirigenza del City Football Group. La proroga della convenzione attuale permetterà di proseguire con i lavori di adeguamento dell’impianto di viale del Fante e di acquisire il progetto, da parte della società, che sarà alla base della concessione pluridecennale. Ovvero, l’obiettivo per il quale l’amministrazione comunale e il City Group stanno lavorando in piena sinergia per dare nei prossimi anni un nuovo volto al Barbera affinché possa diventare uno stadio più confortevole e più moderno», ha commentato il sindaco Roberto Lagalla.

Si tratta dunque di una proroga della convezione attuale – che doveva essere fatta per almeno 6 anni, ovvero il tempo della concessione attualmente in vigore – che non dovrà fare ulteriori passaggi in Consiglio. Nel frattempo si andrà avanti con i lavori e la società, nei prossimi mesi, presenterà il progetto di fattibilità per la nuova concessione pluridecennale. Quando la società avrà presentato il project financing, in caso di parere positivo degli uffici preposti, la nuova concessione pluridecennale verrà tirata fuori dal cassetto per poi passare al vaglio del Consiglio comunale.

«Questo è un passaggio fondamentale e propedeutico – dice l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello – per avere l’opportunità di riqualificare l’impianto. La proroga, che prevede l’adeguamento del canone annuale a 351 mila euro, consentirà di proseguire con i lavori di manutenzione e darà, inoltre, la possibilità alla società rosanero di presentare uno studio di fattibilità per la riqualificazione complessiva dello stadio in modo da procedere alla modifica della concessione pluridecennale con l’obiettivo di dare alla città uno stadio del terzo millennio, pronto per EURO 2032».