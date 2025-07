Cairo: «Nessun contatto con Red Bull per il Torino. Non sarà neanche più sponsor»

Le indiscrezioni di una possibile cessione del Torino da parte di Urbano Cairo continuano a tenere banco fra i tifosi granata, con la parte più calda del tifo che ormai da anni è in contestazione nei confronti dell’imprenditore.

Ma mentre diverse società italiane, dalla Serie A alla B, passano di proprietà con sempre più realtà statunitensi che subentrano, come appena successo con il Monza che da un gruppo imprenditoriale italiano come Fininvest, holding della famiglia Berlusconi, è entrata a far parte del consorzio di investitori USA, ma che avrebbe al suo interno anche due famiglie brianzole, guidato Beckett Layne Ventures.

A riguardo, Cairo che ha sempre negato la volontà di cedere il Torino e oggi ha aggiunto «Io non ho avuto proposte. Red Bull? Non ho mai avuto neanche mezzo contatto, l’ho detto cento volte, non ho mai avuto neanche mezzo contatto, proprio zero, nella maniera più assoluta, mai visti, mai visti e sentiti, se non per il fatto che erano degli energy sponsor del Toro, lo erano e non lo sono neanche più quest’anno», ha commentato il patron del Torino in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali di La7.