Il presidente FIGC Gravina: «Caso Lazio? Le regole sono chiare da due anni»

Le situazioni di Lazio e Salernitana “sono frutto di decisioni che hanno un unico riferimento: il rispetto delle regole. La Salernitana ha dovuto, come previsto, disputare un play out. Le regole legate al blocco del mercato della Lazio sono sancite in modo chiaro da due anni”. Lo ha dichiarato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ai microfoni di Sky Sport, intervenendo a margine della conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Europea parlando della situazione legata all’indice di liquidità per i biancocelesti e su quanto avvenuto in Serie B.

“Il rapporto con Buonfiglio? Non ci siamo sentiti, ma gli ho fatto i complimenti nel giorno dell’elezione. In democrazia bisogna accettare il verdetto e la scelta di tutti coloro che hanno avuto modo di esprimere il proprio consenso. Sul piano umano e dirigenziale mi dispiace per Luca Pancalli, un dirigente illuminato. Si va avanti con l’auspicio che anche lui potrà essere nelle condizioni di dare un importante contributo allo sviluppo dello sport italiano”, ha poi aggiunto Gravina sul nuovo presidente del CONI.