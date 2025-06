Mondiale per Club: ipotesi Qatar e torneo d’inverno per l’edizione 2029

Il Qatar ha espresso interesse a candidarsi per ospitare il Mondiale per Club del 2029, la seconda edizione della manifestazione fortemente voluta dalla FIFA e dal suo presidente Gianni Infantino. Lo scrive il quotidiano inglese The Guardian, spiegando che si tratta di un’ipotesi che comporterebbe lo spostamento del torneo in inverno.

Rappresentanti qatarioti avrebbero avviato colloqui ad alto livello con funzionari della FIFA durante l’edizione attualmente in corso negli Stati Uniti, manifestando il desiderio di organizzare la prossima edizione tra quattro anni. Si tratta del sesto Paese che si dimostra interessato all’evento, dopo Australia, Brasile, Marocco, Spagna e USA.

Il Qatar avrebbe affermato di poter ospitare un torneo a emissioni zero, in netto contrasto con l’attuale Mondiale per Club, che ha costretto le squadre a spostarsi in lungo e in largo per gli USA, con partite giocate in 11 città diverse. I nove stadi costruiti per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar sono ancora attivi, sei dei quali utilizzati regolarmente per le partite della Qatar Stars League. Tutti potrebbero essere impiegati per ridurre i costi organizzativi e limitare gli spostamenti interni dei tifosi.

Se da un lato la logistica proposta potrebbe risultare vantaggiosa per la FIFA, dall’altro l’estremo caldo estivo del Qatar rappresenterebbe un serio problema, rendendo quasi certo lo spostamento del torneo alla stagione invernale, come già accaduto per il Mondiale 2022, inizialmente previsto in estate.

Le alte temperature e i fenomeni meteorologici estremi sono stati un problema anche negli Stati Uniti in questa estate: la vittoria del Chelsea negli ottavi contro il Benfica è arrivata dopo una sospensione di oltre due ore a causa di una tempesta a Charlotte, North Carolina, una decisione fortemente contestata dall’allenatore Enzo Maresca.

Durante discussioni informali, dicembre 2029 è stato indicato come periodo più probabile per un’edizione qatariota del Mondiale per Club, anche se l’idea incontrerebbe forte opposizione da parte dei campionati europei, inclusa la Premier League, a causa dei pesanti impatti sulla stagione a livello nazionale.

Tuttavia, i singoli club partecipanti potrebbero avere una visione diversa, considerati i ricchi premi in palio. Per questa edizione, la FIFA ha stanziato un montepremi di 1 miliardo di dollari, con l’intenzione di vederlo aumentare nella prossima edizione grazie a più tempo a disposizione per concludere accordi commerciali.

La FIFA ha assegnato l’edizione 2025 del Mondiale per Club agli Stati Uniti senza una gara d’appalto, ma è previsto che per il 2029 venga avviata una procedura ufficiale di candidatura, vista la crescente attenzione nei confronti della manifestazione.