Take care, la UEFA lancia il terzo modulo: al centro la salute mentale 

La UEFA ha pubblicato un nuovo modulo a supporto delle federazioni nazionali, dei club, delle leghe, delle scuole e di altri soggetti interessati per promuovere l’importanza della salute mentale all’interno del mondo del calcio. Si tratta del terzo appuntamento del programma “Take Care” della Federcalcio europea, iniziativa che sfrutta il potere del calcio per promuovere e sostenere stili di vita più sani e abitudini positive, in particolare tra bambini e giovani in tutta Europa.

Il modulo, presentato il 30 giugno, comprende un white paper scientifico, un podcast, un breve documentario e una sessione educativa. Queste risorse sono pensate per aiutare allenatori, genitori, insegnanti e operatori a comprendere meglio la salute mentale e incoraggiare comportamenti più sani tra bambini e giovani.

Take Care è strutturato in sei aree tematiche:

attività fisica

nutrizione

salute mentale

dipendenza digitale

consapevolezza sulle sostanze

sicurezza stradale

Ogni modulo sarà pubblicato progressivamente nel corso del 2025, con la sezione sulla salute mentale che è l’ultima ad essere resa disponibile. L’iniziativa mira a fornire alle organizzazioni calcistiche in tutta Europa strumenti pratici, applicabili sia a livello di base sia professionistico.

Il materiale include esempi concreti e testimonianze di ex calciatori ed esperti di salute mentale, anche attraverso un panel di lancio trasmesso online. La UEFA ha inserito il programma Take Care nel suo più ampio impegno per la salute e l’istruzione, in linea con la Strategia per la Sostenibilità del Calcio, in vigore fino al 2030.