Radrizzani vuole una quota di minoranza del Valencia: il club spagnolo è valutato 400 milioni

Dopo il via libera per i fondi del nuovo Mestalla, le novità per il Valencia potrebbero non essere finite. Infatti, nelle ultime ore prende piede una nuova pista per quanto riguarda la proprietà del club spagnolo.

Come riporta il sito spagnolo ElGolDigital, l’imprenditore italiano Andrea Radrizzani, ex patron del Leeds in Inghilterra e precedente socio di Matteo Manfredi nell’acquisto della Sampdoria, è intenzionato a entrare nell’azionariato del Valencia che è attualmente sotto il controllo di Peter Lim attraverso la Meriton Holdings.

Secondo le prime indiscrezioni, Radrizzani non ha intenzione di rilevare tutto il 95% del club spagnolo in mano a Lim, a punterebbe a una quota di minoranza, pari al 30%. Ma si tratta solo di un primo passo, nella mente dell’imprenditore italiano, visto che nella sua offerta ci sarebbe una condizione fondamentale: avere pressoché il totale controllo dell’area sportiva. E proprio per questo, se l’operazione con Lim andrà in porto, Radrizzani vuole nominare come nuovo presidente Mateu Alemany, dirigente dalla comprovata esperienza e capacità gestionale ed ex presidente per due mandati al Maiorca prima di diventare Direttore Generale al Valencia e Football Director del Barcellona fino a settembre 2023.

Ma prima va convinto Lim a cedere, e i vari tentativi fatti da diversi gruppi interessati al Valencia negli scorsi anni dimostrano come l’uomo d’affari di Singapore sia tutto fuorché un soggetto facile con cui trattare. Lim ha sempre chiesto di riconoscere una valutazione complessiva del suo 95% delle quote del Valencia di circa 400 milioni di euro.

Seguendo questa valutazione, se Radrizzani vuole diventare il proprietario del 30% del club spagnolo dovrà mettere sul piatto circa 120 milioni di euro. Il controllo rimarrebbe in mano a Lim, ma come successo al Manchester United, sarebbe il nuovo socio di minoranza a controllare la gestione sportiva garantendo anche fondi importanti per il rafforzamento della rosa.

Le parti sono in trattativa con un certo ottimismo di chiudere la pratica anche in breve tempo, così da permettere a Radrizzani di iniziare a programmare il futuro prossimo del Valencia, in cui la figura di Peter Lim rimarrebbe comunque centrale almeno all’inizio.