Sportium inaugura la nuova Cittadella Sportiva Pian di Poma a Sanremo

Oggi è stata inaugurata alla presenza delle Istituzioni locali la nuova Cittadella Sportiva Pian di Poma a Sanremo, firmata dall’Architetto Giuseppe De Martino, direttore tecnico di Sportium, società del Gruppo Progetto CMR International, specializzata nella progettazione di impianti sportivi di ultima generazione.

L’intervento, che si estende su 9.100 mq, si è sviluppato a partire dalla riqualificazione del comparto sportivo dedicato al calcio, che ha previsto la messa a norma degli spazi per giocatori e pubblico secondo le normative CONI, la realizzazione di nuovi spogliatoi e servizi per atleti e società sportive, un nuovo campo polivalente e la ricostruzione del campo a 9.

Il nuovo edificio, elemento centrale del progetto, ospita i servizi per i giocatori, gli spazi della società sportiva e un bar/ristoro. È prevista anche la realizzazione in un lotto successivo di un nuovo parcheggio, per rispondere alle esigenze degli utenti del centro sportivo, e di spazi all’aperto, per l’outdoor fitness e i giochi di squadra. Le diverse aree dell’intervento comunicano tra loro grazie a un uso strategico del colore, che dona un’identità visiva riconoscibile all’intero progetto.

«Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione della nuova Cittadella dello Sport Pian di Poma. La visione per il nuovo centro ha messo al centro gli sportivi e le loro esigenze per creare un luogo ricco di servizi e funzioni per la comunità: un aggregatore dinamico che ruota attorno ai valori positivi e universali dello sport», ha commentato Giuseppe De Martino, Architetto e Direttore Tecnico di Sportium.