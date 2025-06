Il Valencia si assicura i fondi per il nuovo Mestalla da 70mila posti. Pronto nel 2027 

Il Valencia ha concluso con successo il finanziamento del Nou Mestalla, il progetto non sportivo più rilevante della storia del club spagnolo. Dalla sua inaugurazione, prevista per il 2027, il Nou Mestalla sarà uno stadio di riferimento a livello mondiale che favorirà la crescita del Valencia e permetterà nuove fonti di reddito sostenibili a lungo termine, rafforzando la competitività del club nei prossimi decenni.

Il Nou Mestalla non rappresenta solo un grande investimento per la società, ma – si legge in una nota ufficiale – è anche un progetto per la città, destinato a consolidarsi come icona della capitale valenciana, pensato per tutti i suoi cittadini e visitatori.

La nuova infrastruttura moltiplicherà i ricavi dell’attuale Mestalla, poiché è stata concepita in modo simile agli stadi multifunzionali di primo livello a livello internazionale. Il Nou Mestalla sarà l’epicentro dello sport, del tempo libero e dell’intrattenimento per la città e per tutta la Comunità Valenciana.

La nuova casa del Valencia avrà la massima categoria attribuita dalla FIFA per uno stadio di calcio e potrà ospitare oltre 70.000 spettatori, di cui circa il 10% saranno posti Hospitality. Inoltre, la capacità del nuovo stadio di generare ricavi straordinari derivanti dalle diverse opzioni di intrattenimento e ristorazione e dall’organizzazione di eventi farà sì che le potenzialità economiche di generazione di entrate superino di gran lunga quelle dell’attuale Mestalla.

Negli ultimi mesi, il club ha lavorato alla strutturazione di un accordo complesso e di grande portata, per un valore totale di 322 milioni di euro, una delle operazioni finanziarie più importanti mai realizzate da un club calcistico sia in Spagna che in Europa, in termini di scala e impatto.

L’operazione di indebitamento è stata strutturata nel seguente modo:

Emissione di obbligazioni con scadenza a 28 anni, per un importo di 237 milioni di euro ; e

Sottoscrizione di un prestito a 5 anni da 85 milioni di euro . Il prestito a breve termine sarà rimborsato con i proventi della vendita del terreno su cui sorge l’attuale stadio, una volta completato il nuovo impianto.

Kiat Lim, presidente del Valencia, ha dichiarato: «Questa operazione segna una pietra miliare nella storia del Valencia. Garantire questo finanziamento ci dà il via libera per realizzare il Nou Mestalla, uno stadio di riferimento mondiale che promuoverà la crescita del Club per generazioni. È l’espressione più chiara del nostro impegno a lungo termine con Valencia e un riflesso della fiducia che il club oggi ispira nei mercati finanziari globali. Con questo accordo, non stiamo solo costruendo uno stadio, stiamo costruendo il futuro del Valencia».