Fininvest, raddoppia il dividendo: quanto incassano i Berlusconi

Crescono ricavi e utili e Fininvest, così, raddoppia i dividendi. La holding della famiglia Berlusconi ha infatti chiuso il bilancio al 31 dicembre 2024 con ricavi pari a 3.985 milioni, in crescita del 3% rispetto al 2023, con un risultato operativo positivo per 280 milioni di Euro (con un’incidenza sui ricavi del 7%), in crescita del 5,5% rispetto al 2023. Il risultato netto di pertinenza del gruppo è pari a un utile di 263 milioni rispetto all’utile di 252 dell’esercizio 2023, con un incremento del 4,2%.

La posizione finanziaria netta del gruppo Fininvest al 31 dicembre 2024 evidenzia un indebitamento (ante applicazione dell’Ifrs 16) di 921 milioni, con una sensibile diminuzione rispetto ai 1.075 milioni del 31 dicembre 2023. La posizione finanziaria netta totale, ovvero dopo l’applicazione dell’Ifrs 16, è pari a 1.107 milioni rispetto ai 1.260 milioni del 31 dicembre 2023. Nel 2024 il gruppo ha effettuato investimenti per 658 milioni, in crescita rispetto ai 639 milioni del 2023.

Il patrimonio netto consolidato totale al 31 dicembre 2024 risulta pari a 4.939 milioni, certifica il bilancio approvato oggi dall’assemblea, con conti che vengono formati dai risultati delle controllate e delle partecipate (Mfe-Mediaset, Mondadori, Mediolanum e Monza calcio, quest’ultima società per la quale è molto ben avviata una trattativa di vendita).

Dividendi Fininvest, le cifre per i Berlusconi

Così l’assemblea di Fininvest ha deliberato il dividendo per quest’anno, che si basa sul bilancio 2024 appena approvato, da distribuire agli azionisti, cioè ai figli del fondatore Silvio Berlusconi: secondo quanto si apprende, sarà di 100 milioni, contro i 51 dell’anno scorso e gli identici 100 dell’anno ancora precedente. I cinque figli di Silvio Berlusconi (Marina, Pier Silvio, Barbara, Luigi, Eleonora) incasseranno il dividendo proporzionalmente alle quote che detengono nella società.

Dopo la morte del padre, Marina e Pier Silvio Berlusconi controllano quote paritetiche di Fininvest del 26%, arrivando così a coagulare circa il 52% dei diritti di voto, mentre Barbara, Eleonora e Luigi detengono in comune circa il 48% della holding.

Guadagni Berlusconi Fininvest, quanto incassano

Ma quanto incasseranno dunque gli eredi di Silvio Berlusconi? Sulla base delle quote di Fininvest, il dividendo da 100 milioni di euro dovrebbe essere così suddiviso nel caso in cui tutte le varie holding attraverso cui gli eredi Berlusconi controllano il gruppo dovessero decidere di distribuire integralmente l’intera cifra del dividendo incassata da Fininvest (al netto delle azioni proprie):