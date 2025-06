Dal Boca al Mamelodi: l'impatto economico del Mondiale per Club per le società extraeuropee

Il Mondiale per Club è vicino alla fine della sua prima fase, quella a giorni, è iniziano a esserci le prime squadre eliminate e non mancano di certo le sorprese. Si va dall’Atletico Madrid alla coppia argentina composta dal River Plate e dal Boca Juniors. Tutt’altro clima per le altre sudamericane, le quattro brasiliane che hanno strappato il pass per gli ottavi di finale convincendo anche contro le grandi europee (il Botafogo ha per esempio battuto il PSG).

Boca e River, eliminata nel raggruppamento dell’Inter proprio dopo la sconfitta contro i nerazzurri, tornano così in patria per continuare con il campionato argentino che intanto è arrivato alla 17esima giornata. Ma entrambe comunque da questa esperienza statunitense, durata solamente tre partite ne ricavano più di un motivo per essere soddisfatte.

Infatti, come dimostrato per l’Auckland City, il torneo FIFA permette anche a squadre non europee, che quindi non possono accedere ai ricchi premi per la UEFA Champions League (a maggior ragione con il cambio format inaugurato in questa stagione), di raggiungere introiti economici che nei rispettivi paesi di origine sono difficili da raggiungere.

Per quanto riguarda River e Boca, insieme alle quattro brasiliane, il solo premio di partecipazione al Mondiale per Club 2025 era di 14 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i bonus per i risultati ottenuti nella fase a gironi. Gli Xeneizes hanno chiuso il proprio raggruppamento con due pareggi portandosi a casa ulteriori 1,86 milioni che fanno salire la cifra incassata per il torneo a 15,86 milioni.

Considerando, come riporta il report FIFA, il Boca, nella stagione 2023/24, ha fatturato 126,1 milioni, l’esperienza al Mondiale per Club, durata tre partite giocate in una settimana, è valsa più del 13% dei ricavi registrati nella passata stagione.

Percentuale che incide meno per il River, che ha un fatturato 23/24 più alto (188,6 milioni), nonostante premi totale incassato dal Mondiale per Club si maggiore visto che ha ottenuto una vittoria e un pareggio che gli sono valsi 2,73 milioni per una cifra totale pari a 16,73 milioni, considerando il bonus partecipazione, che equivale a quasi il 9% del fatturato 2023/24.

Un’altra squadra eliminata nella giornata di ieri è il Mamelodi, formazione sudafricana che è andata vicinissima alla qualificazione ma ha dovuto lasciare il passo alla Fluminense arrivando dietro di un punto ai prossimi avversari dell’Inter.

I Sundowns, riporta la FIFA, hanno avuto introiti pari a 8,7 milioni di euro nella stagione 2023/24. Il Mondiale per Club ha garantito al club del Sudafrica un bonus partecipazione pari a 8,8 milioni di euro, andando a raggiungere il totale dei ricavi della scorsa stagione, che vengono superati grazie al bonus risultati. Il Mamelodi ha chiuso il gruppo F con una vittoria e un pareggio, così come il River, che gli ha garantito ulteriori 2,73 milioni, per un totale di premi incassati dal Mondiale per Club pari a 11,53 milioni. Insomma, il club torna in Sudafrica essendosi garantito ricavi maggiori rispetto all’ultimo bilancio depositato di ben il 132%.