Auckland, effetto Mondiale per Club: premi dalla FIFA otto volte superiori al fatturato

L’Auckland City si può considerare a tutti gli effetti la Cenerentola del Mondiale per Club 2025, anche per via del fatto che la formazione neozelandese è composta interamente da calciatori non professionisti che si occupano di tutt’altro nella vita di tutti i giorni: dal difensore Adam Mitchell che fa l’agente immobiliare all’attaccante-barbiere Jerson Lagos, passando per Christian Gray, autore dell’unico gol nel torneo (nel pari contro il Boca Juniors), che è un maestro.

La partecipazione al Mondiale per Club, per cui i calciatori hanno dovuto chiedere permessi e ferie dai rispettivi lavori oltre a concedere la possibilità di giocare in uno dei palcoscenici più prestigiosi nel mondo del calcio, ha permesso all’Auckland City di poter tornare in Nuova Zelanda con un discreto tesoretto, soprattutto se si rapporta al fatturato annuo della società.

Come riportato dal report FIFA a inizio competizione, l’Auckland City ha chiuso l’ultimo bilancio con ricavi pari a 500mila euro e grazie alla partecipazione al Mondiale per Club ha visto questa cifra crescere di ben otto volte. Infatti, il bonus per la qualificazione al torneo, ottenuta tramite ranking dai neozelandesi che hanno comunque vinto la OFC Champions League nelle ultime quattro stagioni, è pari per le formazione oceaniche a 3,3 milioni di euro.

A questa cifra va aggiunto il bonus pareggio ottenuto proprio nell’ultima partita della fase a gironi grazie al pari per 1-1 contro gli argentini del Boca Juniors: 900mila euro. In totale, quindi, per la sua partecipazione al Mondiale per Club 2025, la società neozelandese ha incassato ben 4,2 milioni, poco più di otto volte rispetto ai ricavi della stagione 2023/24. Basti pensare che ogni calciatore dell’Auckland percepisce un compenso settimanale dal club pari 84 euro.